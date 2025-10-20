Цветя, обичащи сянка, които да засадите през октомври

Няма нищо по-хубаво от това да се разходите по терасата си през пролетта и да бъдете посрещнати от свежия аромат на цветя и ярки, пъстри цветове, изригващи от голите клони на зимата. Но ако имате сенчест заден двор, може да ви се струва, че възможностите ви за пролетни цветове са ограничени. В края на краищата, много любимци на градината виреят на пълно слънце. Ако сте се чувствали така и преди, ще се радвате да знаете, че има много бързорастящи растения за сянка, които без усилие ще изпълнят градината ви с цвят . Освен това можете да засадите много от тях, като дървесна анемона, иглика, жабяча лилия и други, през октомври за цъфтеж още следващата пролет!

Студоустойчивите многогодишни растения, които растат на частична или пълна сянка, като кукувиците и кървящите сърца, се развиват изключително добре, когато са засадени през октомври, защото есенното засаждане им позволява да изградят коренова система през цялата зима, така че да са готови да цъфтят до пролетта. Трябва обаче да обърнете внимание на климата и датите на замръзване, за да сте сигурни, че октомврийските ви растения ще оцелеят през зимата. Някои растения ще трябва да бъдат поставени в земята няколко седмици преди първата слана, докато други може да се развият по-добре, ако бъдат засадени по-близо до датата на замръзване.

Кукуряци

Кукуряците (Helleborus) са студоустойчиви многогодишни растения, които могат да бъдат засадени през октомври

Есента е най-доброто време да засадите кукуряците си в земята, за да можете да се наслаждавате на тези прекрасни, дълголетни многогодишни растения години наред . Те могат да виреят добре на частична или пълна сянка с цъфтеж в края на зимата и началото на пролетта, ако са засадени на място, защитено от силни ветрове. Освен това, те предпочитат влажна, добре дренирана почва и няма да се развиват добре в сухи условия, което е част от причината октомври да е чудесен месец за засаждане.

Момина сълза

Момина сълза (Convallaria majalis) е друго тревисто многогодишно растение, което обикновено се отглежда като почвопокривно растение

За разлика от дървесната анемона обаче, момината сълза има дълъг период на цъфтеж, който продължава до лятото, въпреки че цветовете се появяват само за три седмици. Момината сълза може да се засажда и в по-хладни сезони, обикновено есен или пролет, но ако търсите цветове следващата пролет, октомври е чудесно време да ги засадите в земята.

Иглика

Есента е едно от най-добрите времена за засаждане на иглика (Primula), но има няколко различни разновидности, така че е важно да се обърнете към указанията за избрания от вас сорт. Много разновидности са многогодишни растения, които растат в зони от 3 до 8, но някои растат като едногодишни. Всички разновидности обичат по-хладни температури и сянка с цъфтеж през пролетта, въпреки че някои може да имат по-дълги периоди на цъфтеж за цвят през всички сезони. Ако сте в по-студен климат със сурови зими, може да се наложи да ги защитите със студено озеленяване през зимата.