Стайните растения, които ще спасят дома ви от мухъл и влага

Мухълът е често срещан проблем в много апартаменти и жилищни сгради, особено с настъпването на студеното време. Повечето собственици на жилища се борят с него с помощта на химикали. Обикновените стайни растения също могат да помогнат. Ето кои са те. Ако ги отглеждате в дома си, те ще са вашето спасение.

Стайни растения, които намаляват нивата на влага у дома и предпазват от появата на мухъл

Има няколко стайни растения, които могат да намалят нивата на влажност в помещенията, като по естествен начин предотвратяват развитието на мухъл.

Отглеждането на тези растения в помещения, предразположени към мухъл, е чудесен естествен начин за контрол на нивата на влажност. Растенията абсорбират влагата през листата си, което значително намалява риска от развитие на мухъл.

Многогодишни растения, които никога няма да напуснат градината ви, след като бъдат засадени

Английски бръшлян. Това влаголюбиво растение расте добре в бани или кухни. Бори се с мухъла, пренасян по въздуха, във влажна среда и значително подобрява аерацията. Единственият недостатък на английския бръшлян е, че е отровен за домашните любимци, така че трябва да се държи възможно най-далеч от котки и кучета. Това се отнася и за малките деца. Дръжте това цвете далече от тях.

Бръшлянът обича ярка, непряка светлина и расте добре в добре дренирана почва. Непретенциозен е в грижите, тъй като трябва да се полива само когато горният слой на почвата, когато изсъхне.

Стайна палма. Палмата се вписва идеално в интериора на всяка стая. Експертите обаче съветват да поставите саксията с нея близо до прозорец, с изложение на запад или юг. Растението обича ярка, но индиректна светлина.

Трикът за студено време, който предизвиква повече цъфтеж от вашата орхидея

Палмите не само предотвратяват появата на мухъл, но и действат като естествени влагоабсорбатори. Те също така изискват лесна поддръжка, като се нуждаят от поливане само веднъж седмично или на всеки 10 дни.

Сансевиерия. Това растение е най-добрият избор за домове, които страдат от прекомерна влажност. Сансевиерията расте добре на слънчево място и се адаптира добре както към влажна, така и към суха среда.

Спатифилум. Спатифилумът е идеален за топли и влажни среди, предразположени към развитие на мухъл. Той расте добре на непряка слънчева светлина, така че може да се постави навсякъде в стая или къща.

Растението не само украсява интериора, но и ефективно пречиства въздуха от прах и абсорбира вредни вещества, като формалдехид. Важно е обаче да се помни: растението съдържа калциев оксалат, който може да причини дразнене при контакт с кожата или лигавиците. Затова е най-добре саксията да се държи на място, недостъпно за малки деца и домашни любимци.

Прочетете също: Растенията, които е по-добре да НЕ засаждате до дома си