Картофите са една от най-обичаните храни по света по няколко причини.

Преди всичко, това е изключително универсална храна, която може да се приготвя по много начини – печена, варена, пържена, пюрирана, в салати, супи и много други ястия. Тази гъвкавост му позволява да се използва в различни кухни и ястия по целия свят.

Картофите са богати и на хранителни вещества. Те съдържат въглехидрати, витамини и минерали като витамин C, калий, фолиева киселина и фибри, което ги прави източник на енергия и важна храна за здравето. Картофите са също така икономични и леснодостъпни, а способността им да абсорбират вкусове ги прави перфектно допълнение към разнообразни ястия.

Експерт по картофи разкри често срещаните грешки при съхранение, които могат да попречат на картофите да останат пресни в продължение на един месец. Stirling Potatoes, доставчикът на Aldi Scotland, базиран в Ангус, е в картофената индустрия повече от 27 години и е доверен партньор на известната търговска верига повече от десетилетие.

Златното правило за съхранение

По случай Националния ден на картофите, 19 август, директорът Андрю Стърлинг сподели съвети как правилно да съхраняваме тази любима храна и предупреди за признаците, които показват, че картофите вече не са безопасни за употреба, тоест за консумация.

„Златното правило за съхранение на картофи е да се съхраняват на хладно и тъмно място. Най-добре е да се съхраняват в задната част на хладилника - особено през лятото, когато е твърде горещо. По този начин можете да ги запазите свежи до 30 дни“, съветва Стърлинг, според британския вестник „Сън“.

Той добавя, че малките картофени кълнове не означават непременно, че те са негодни за употреба.

„Ако картофът е покълнал само малко, той все още е напълно безопасен за консумация. Всъщност малките кълнове могат дори да увеличат съдържанието на сухо вещество, което означава по-твърди, по-нишестени картофи – които някои хора предпочитат“, каза Стърлинг.

Признаци на разваляне

Важно е обаче да се обърне внимание на признаците на разваляне.

„Важно е да се избягват зелени кълнове или картофи, които са станали зелени, меки и гъбести. След като достигнат този етап, качеството и безопасността на картофа са под въпрос“, предупреждава Стърлинг.

Картофите, както отбелязва той, са универсални и достъпни и могат да се комбинират с най-различни вкусове – от сирене до боб, риба тон, свинско, кисело мляко и чили.

„Не мога да се сетя за друга храна, която да е толкова универсална. Можете да я печете, варите, пържите или пасирате – кой не би я искал?“, казва Стърлинг.

Греъм Никълсън, директор по груповите покупки в Aldi Scotland, заяви, че картофите са „невъзпятият герой сред зеленчуците“ и похвали дългогодишното партньорство с местния производител:

„Компании като Stirling Potatoes не са просто наши доставчици - те са ядрото на нашия успех“, каза Никълсън.