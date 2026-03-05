Албинизъм при растенията: Всичко, което трябва да знаете за това рядко явление

Да попаднеш на снежнобял кълн в тава с яркозелени разсад е изненада, защото изглежда сякаш принадлежи на друг свят. Докато повечето хора мислят за албинизма като за нещо, което се случва само при животните, той се появява в градината, когато растението расте без способността да произвежда зелен хлорофил. Този цвят е това, което позволява на растението да улавя слънчевата светлина и да я превръща в енергията, от която се нуждае, за да остане живо. Тъй като им липсва тази способност, повечето албиноси не живеят много дълго и обикновено умират веднага щом изгорят малкия запас от храна, съхраняван в семената им. След като това гориво свърши, растението няма начин да генерира още.

Ако сте любопитни как фотосинтезата на растенията влияе върху качеството на въздуха във вашия дом , тези албиноси не допринасят съществено за производството на кислород чрез фотосинтеза. Когато видите едно от тези изцяло бели растения до зелено, то изглежда слабо и почти болнаво. Без хлорофил тези растения са по-уязвими, така че дори леки промени в температурата или светлината могат да ги убият. Тъй като им липсват естествените пигменти, които действат като вграден слънцезащитен крем, дори малко количество светлина може да изгори тъканите им. Без фотосинтеза тези растения не могат да произвеждат захарите, от които се нуждаят за растеж, което ускорява техния упадък.

Генетичните мутации могат да доведат до пълна загуба на зеления цвят на растенията

Албинизмът при растенията обикновено произтича от генетична мутация, която предотвратява образуването на хлоропласти, специализираните структури, където всъщност се осъществява фотосинтезата. Това обикновено е рецесивен белег, което означава, че разсадът става бял само ако наследи специфичния мутирал ген от двамата родители. Въпреки че тези мутации се срещат естествено в дивата природа, те често се наблюдават в лабораторни условия по време на тъканни култури, където бързото клетъчно делене понякога може да предизвика спонтанни генетични грешки. Когато на растението напълно липсва пигмент по този начин, учените го наричат ​​ахлорофилно.

Много популярни стайни растения „албо“ всъщност са химерни, което означава, че съдържат смесица от мутирали и нормални клетки. Тези растения оцеляват, защото зелената им тъкан извършва фотосинтеза, докато белите части разчитат на останалата част от растението за енергия. Ако търсите пъстри растения, които да освежат вътрешното ви пространство , е полезно да знаете, че зелените части са тези, които работят, за да поддържат растението живо. Ако пъстра лоза започне да пуска стъбла, които са изцяло бели, това може да показва изместване към нефункционален растеж. Тъй като тези бели листа не могат да допринесат с никаква енергия, този специфичен клон се превръща в постоянен източник на енергия за запасените ресурси на растението, което в крайна сметка води до смъртта на този клон, ако не се подреже обратно до зелен възел.