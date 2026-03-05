Войната в Украйна:

ЦСКА 1948 разкъса Локомотив Пловдив насред „Лаута“ и гледа смело към плейофите в Първа лига

05 март 2026, 17:44 часа 169 прочитания 0 коментара

ЦСКА 1948 разкъса Локомотив Пловдив в двубой от 24-ия кръг на Първа лига като по този начин почти си гарантира място в Топ 4 на първенството. Срещата, която се игра на стадиона в парк „Лаута“, завърши при резултат 5:0 за гостите от София. Попаденията за състава от Бистрица реализираха Флориан Кребс, Мамаду Диало, Елиас Франко и Атанас Илиев, а Лукас Риан си отбеляза автогол.

ЦСКА 1948 вкара два гола преди почивката

Двубоят започна по-отличен начин за гостите от Бистрица, които поведоха още в 14-ата минута, след като Риан прати топката в собствената си мрежа. В края на първото полувреме ЦСКА 1948 стигна до втори гол. Франко намери по отличен начин Кребс, който стреля силно, топката се чукна в тялото на Мартин Русков и влезе във вратата на домакините.

През второто полувреме гостите стигнаха до нови три попадения

Още в самото начало на втората част ЦСКА 1948 направи преднината си класическа след гол на Мамаду Диало. В 80-ата минута „червените“ получиха право да изпълнят дузпа, която бе реализирана от Елиас Франко. Малко по-късно Атанас Илиев оформи крайното 5:0 за тима от Бистрица, след като се разписа от наказателен удар.

Класирането в Първа лига

След успеха си ЦСКА 1948 временно се изкачи на второ място във временното класиране в Първа лига с 46 точки. Лидер е тимът на Левски с 56. По-късно тази вечер „сините“ гостуват на третия Лудогорец, който има 44 пункта в актива си. Четвъртото място е за ЦСКА. „Армейците“ са с 43 точки. Локомотив Пловдив остава на 6-та позиция с 35 пункта, докато петият Черно море е с 37.

Бойко Димитров
