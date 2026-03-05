Арестуваха Бритни Спиърс

"Опа! Направих го отново" ("Oops! I Did It Again") явно не е случайна песен за Бритни Спиърс, защото тя отново се оказа в центъра на скандал. Този път поп звздата привлече медийното внимание, след като като беше арестувана в Калифорния по подозрение за шофиране в нетрезво състояние. Инцидентът се е случил вечерта на 4 март 2026 г. в окръг Вентура, където певицата е била спряна от служители на Калифорнийския пътен патрул.

Според първоначалните данни, 44-годишната изпълнителка е била задържана около 21:30 ч. местно време. След задържането тя е отведена за обработка в шерифската служба на окръг Вентура.

Снимка: Getty Images

Още: Бритни Спиърс продаде целия си музикален каталог

Записите от ареста показват, че Спиърс е била официално регистрирана в ареста около 3:00 ч. през нощта, а само няколко часа по-късно – около 6:00 ч. сутринта на 5 март – е освободена чрез процедура "съставяне на акт и освобождаване", без да е посочена пробация, пише "People".

Автомобилът ѝ е бил иззет, а певицата трябва да се яви в съда в Калифорния на 4 май 2026 г., когато ще бъде разгледано обвинението за шофиране в нетрезво състояние.

До момента нито самата Бритни Спиърс, нито нейните представители са направили официално изявление по случая. Някои фенове забелязаха, че малко след появата на новината профилът ѝ в Instagram е бил деактивиран, което предизвика още спекулации в социалните мрежи.

