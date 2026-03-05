Любопитно:

Любомир Дацов: При кратък конфликт в Близкия изток няма да има сериозно поскъпване на горивата у нас

05 март 2026, 18:36 часа 364 прочитания 0 коментара
Военният конфликт в Близкия изток може да доведе до психологически натиск върху цените на горивата в България, но реално поскъпване ще има само ако кризата се проточи. Това обяви в предаването „Лице в лице“ на bTV Любомир Дацов от Фискалния съвет. „Естествено, че властите трябва да успокояват. Аз не си представям да излезе министър-председател и да каже: бягайте на бензиностанциите, защото тогава паниката ще е огромна“, коментира Дацов. Той обаче подчерта, че има и обективни фактори, които влияят върху пазара: „Ясно е, че петролът е борсова стока. За да има поскъпване, този конфликт трябва да продължи достатъчно дълго“.

По думите му, ако военните действия приключат в рамките на няколко седмици, както прогнозира президентът на САЩ Доналд Тръмп, ефектът върху цените в България ще бъде ограничен. Дацов допълни, че е възможно да се появят временни по-високи цени, но те по-скоро ще са резултат от психологически фактор. Според него много зависи от развитието на ситуацията около Ормузкия пролив – ключов маршрут за доставките на петрол. „Около 30% от потреблението на Китай, включително и на Индия, минава точно през този проток. Така че това е голям проблем“, припомни финансистът.

Дацов предупреди, че ако конфликтът се разрасне, последиците могат да бъдат сериозни. „Ако там нещата се развият в по-дългосрочен план, тогава може да наблюдаваме доста по-високи цени“, каза той и припомни историческия пример с петролните кризи от миналия век. „Ако се върнем в 70-те и 80-те години, имаме период от близо 20–30 години, белязан именно от петролна криза“, добави Дацов.

Любомир Дацов коментира и състоянието на публичните финанси и липсата на стратегически дебат за икономиката в България. Според него проблемите от предходната година се пренасят директно в новата бюджетна година. „Проблемите от 2025 г. се пренасят едно към едно в 2026 г. – раздути разходи, неефективни разходи, липса на политика и липса на визия накъде се върви“, каза Дацов.

Той подчерта, че страната е изправена пред натрупани системни проблеми. „Идва един момент, в който трябва да плащаш. Нещата се натрупаха така в много сфери, искаме или не – трябва да се взимат решения“, предупреди той.

Елин Димитров
