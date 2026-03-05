7 сериозни заболявания, които могат да бъдат разкрити от краката ви

Всеки е изпитвал болка в краката поне веднъж в живота си и в повечето случаи това е временно състояние. Ако обаче състоянието се появява твърде често и не отшумява, е важно да се консултирате с лекар.

Това е списък със здравословни проблеми, които можете да откриете първо, като забележите някои от симптомите по-долу по краката си. Ако смятате, че имате някой от тях, не забравяйте да се свържете с лекар.

Бъбреците не работят добре.

Симптоми:

– Подуване на краката

– Болка

Подуването (оток), което се получава поради задържане на течности в тялото, може да е признак на лоша бъбречна функция. Подуването около очите може да бъде друг симптом на това състояние.

Венозна недостатъчност

Симптоми:

– Подуване на краката

– Тежест в краката

– Пигментация

Когато вените са увредени или не функционират правилно, кръвта трудно тече от сърцето към краката, което причинява подуване, особено около глезените. Пигментацията и тежестта в краката също могат да показват това състояние.

Сърдечна недостатъчност

Симптоми:

– Подуване на краката

– Усещане, че някой ви щипе по краката

Когато поради отслабена сърдечна функция кръвта не се „изпомпва“ правилно към други органи, това причинява натрупване в крайниците, което може да доведе до болка в краката и подуване.

Тромбоза

Симптоми:

– Подуване на краката

– Повишена температура в краката

– Промяна в цвета на кожата

– Болка

– Умора

Тромбозата може да причини комбинация от гореспоменатите симптоми. Като се има предвид, че това е сериозен проблем, разбира се, е важно незабавно да се консултирате с лекар.

Проблеми с черния дроб

Симптоми:

– Подуване на краката

– Умора в краката

Някои от ранните симптоми на чернодробна недостатъчност могат да се наблюдават в краката поради лошо кръвообращение между черния дроб, далака и панкреаса.

Атеросклероза

Симптоми:

– Бледа кожа

– Болка

– Мускулна чувствителност

Самото заболяване започва с увреждане на клетките, които покриват вътрешната повърхност на артериите, поради химическо или механично увреждане и може да има фатални последици. Краката, поради лошо кръвообращение, ще бъдат светли на цвят и ще болят.

Диабет

Симптоми:

– Много чувствителна кожа

– Рани, които не искат да заздравеят

Едно от най-големите притеснения на диабетиците са краката им. Дори малките рани при диабет заздравяват дълго време. Диабетът е свързан с увреждане на нервите, което може да не причинява болка, но може да доведе до язви.