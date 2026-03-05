7 сериозни заболявания, които могат да бъдат разкрити от краката ви

Всеки е изпитвал болка в краката поне веднъж в живота си и в повечето случаи това е временно състояние. Ако обаче състоянието се появява твърде често и не отшумява, е важно да се консултирате с лекар.
Това е списък със здравословни проблеми, които можете да откриете първо, като забележите някои от симптомите по-долу по краката си. Ако смятате, че имате някой от тях, не забравяйте да се свържете с лекар.
Бъбреците не работят добре.
Симптоми:
– Подуване на краката
– Болка
Подуването (оток), което се получава поради задържане на течности в тялото, може да е признак на лоша бъбречна функция. Подуването около очите може да бъде друг симптом на това състояние.
Венозна недостатъчност
Симптоми:
– Подуване на краката
– Тежест в краката
– Пигментация
Когато вените са увредени или не функционират правилно, кръвта трудно тече от сърцето към краката, което причинява подуване, особено около глезените. Пигментацията и тежестта в краката също могат да показват това състояние.
Сърдечна недостатъчност
Симптоми:
– Подуване на краката
– Усещане, че някой ви щипе по краката
Когато поради отслабена сърдечна функция кръвта не се „изпомпва“ правилно към други органи, това причинява натрупване в крайниците, което може да доведе до болка в краката и подуване.
Тромбоза
Симптоми:
– Подуване на краката
– Повишена температура в краката
– Промяна в цвета на кожата
– Болка
– Умора
Тромбозата може да причини комбинация от гореспоменатите симптоми. Като се има предвид, че това е сериозен проблем, разбира се, е важно незабавно да се консултирате с лекар.
Проблеми с черния дроб
Симптоми:
– Подуване на краката
– Умора в краката
Някои от ранните симптоми на чернодробна недостатъчност могат да се наблюдават в краката поради лошо кръвообращение между черния дроб, далака и панкреаса.
Атеросклероза
Симптоми:
– Бледа кожа
– Болка
– Мускулна чувствителност
Самото заболяване започва с увреждане на клетките, които покриват вътрешната повърхност на артериите, поради химическо или механично увреждане и може да има фатални последици. Краката, поради лошо кръвообращение, ще бъдат светли на цвят и ще болят.
Диабет
Симптоми:
– Много чувствителна кожа
– Рани, които не искат да заздравеят
Едно от най-големите притеснения на диабетиците са краката им. Дори малките рани при диабет заздравяват дълго време. Диабетът е свързан с увреждане на нервите, което може да не причинява болка, но може да доведе до язви.