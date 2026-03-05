Най-добри многогодишни растения, които трябва да засадите през март

В много региони март е преходен месец. Официално все още е зима през две трети от месеца, но пролетното време настъпва по-рано от 21 март в много части на страната. В зависимост от това къде живеете, март е най-подходящото време за засаждане на многогодишни растения, които могат да издържат на лека слана и биха могли да се възползват от предимството си по време на дълъг вегетационен период. За тези по-издръжливи цветя, билки, плодове, зеленчуци и храсти следвайте общото правило, че ако можете да обработвате почвата, можете да ги засадите.

Ранното засаждане дава възможност на многогодишните растения да развият по-дълбоки и широки корени; позволявайки им да намерят хранителни вещества, за да растат по-големи през вегетационния период, и вода, за да издържат на летните жеги и потенциалната суша. Много вредители все още не са се появили толкова рано през годината, което дава възможност на вашите растения да се установят, за да могат по-добре да се борят с враговете.

Когато засаждате през март, имайте предвид, че по-ниските температури означават по-ниски нужди от вода, тъй като растенията не губят толкова много вода в сравнение с летните месеци, нито пък почвата изсъхва толкова бързо. Полейте обилно многогодишните си растения веднага след засаждането, но избягвайте прекомерното поливане толкова рано през годината. Ако предстои преждевременно замръзване, предпазете тези растения от силна слана .

Азалии

Азалиите (Rhododendron spp.) са членове на рода Rhodendron, но азалиите обикновено цъфтят по-рано от рододендроните – през март и април, преди повечето други храсти да са цъфтели. Засадете азалиите рано, за да имат дълъг вегетационен период през първата си година, което ще им позволи да развият силна коренова система, преди да изпаднат в латентно състояние през зимата. Те трябва да се засаждат в кисела, богата на органични вещества, добре дренирана почва на частична сянка в задната част на бордюра. Оставете им много място да се разпростират.

Син градински чай

Видове от рода градински чай (Salvia spp.) могат да бъдат открити в повечето части на света, като растат като едногодишни или многогодишни. Синят градински чай (Salvia azurea) е грациозно многогодишно растение, произхождащо от Северна Америка, което вирее най-добре на пълно слънце, но може да понесе и лека сянка. Засадете го в началото на сезона в богата, добре дренирана почва и той ще ви възнагради с цъфтеж в средата до края на лятото.

Боровинки

Може да се наложи да направите почвата си по-кисела , за да отглеждате боровинки (Vaccinium spp.), но си струва усилието да отглеждате тези местни плодове. Боровинките са издръжливи в зони от 3 до 10 и можете да ги засадите в края на зимата или началото на пролетта, въпреки че в региони под зона 6 вероятно трябва да изчакате до началото до средата на пролетта. Засадете ги на пълно слънце, оставете пчелите да се насладят на цветовете, но ако искате сами да съберете плодовете, може да се наложи да покриете храстите си с мрежа, за да предпазите птиците от изяждане на цялата реколта.

Пресен лук

Пресен лук (Allium schoenoprasum) е студоустойчив многогодишен лук, най-добре да се засажда в началото до средата на пролетта за реколта в средата на лятото. Стъблата и цветовете им са годни за консумация, докато семената им лесно се самозасяват и могат да заемат цяла градинска площ, ако им позволите. С плитки корени, те са лесни за изкопаване, ако искате да ги държите локализирани в определена зона в градината си. Освен това не са капризни: Засадете ги на пълно слънце и във влажна, добре дренирана почва от всякакъв вид и ниво на pH.

Ехинацея

Ехинацеята (Echinacea purpurea) е дълготрайно растение, произхождащо от Северна Америка, което цъфти през лятото и е любимо на градинари, цветари и билкари. Пчели и пеперуди се стичат около техните бели или лилави цветове с форма на маргаритки, когато се отварят в средата на лятото, докато щиглеци и други птици събират семената им през есента и зимата. Ехинацеята е издръжлива в зони от 3 до 8 и не е взискателна към вида на почвата, стига тя да е добре дренирана и да получава цял ден слънце.