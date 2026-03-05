Кога е най-добре да засадите разсад домати през март 2026?

Ранната пролет е времето за сеитба на разсад домати. Тази култура е доста взискателна - не е достатъчно да засеете разсада навреме, важно е също така да му осигурите правилна грижа още от първите дни.

Засаждане на разсад домати през март 2026

Доматите се нуждаят от 50-60 дни от засяването до прибирането на реколтата в оранжерия и 60-70 дни, ако са засадени на открито. Ето защо е важно да се определи правилният момент за засаждане – това зависи от региона, сорта и средата на отглеждане. Например, в умерения пояс доматите се засяват от март до средата на април. Първо трябва да се засяват късните и среднозрелите сортове – те се нуждаят от повече време за растеж преди засаждане, последвани от ранните сортове.

Как да разберете кога да засеете разсад? Най-лесният начин е да работите в обратна посока: първо, определете датата, на която планирате да засадите разсада на постоянното му място. Това обикновено се прави, когато последните слани отминат. От датата на засаждане отбройте назад 60 дни, за да порасне разсадът, плюс добавете седмица, за да покълнат семената - това е датата на сеитба.

Много градинари също разчитат на лунния календар, когато сеят разсад. По време на нарастващата луна, сокът в растението се движи нагоре, което прави това най-подходящото време за сеитба и разсаждане на домати. Намаляващата луна е времето за поливане, торене и оформяне на растенията. По време на пълнолуние и новолуние обаче растенията са особено уязвими – най-добре е да се отложи сеитбата през тези периоди.

Кога да засадите домати за разсад през март според лунния календар:

21, 22, 23, 25 (след обяд), 26, 27 март са най-благоприятните дни;

17, 18, 20 - по-неблагоприятно, но възможно.

Не сейте на 3 март по време на пълнолуние и на 19 март по време на новолуние.

Засяване на разсад от домати през март - как да го направите правилно

За сеитба използвайте семена, не по-стари от 2-3 години. Ако не са третирани, могат да се накиснат за 15 минути в хлорхексидин или друг биофунгициден разтвор преди сеитба. Почвата за разсад от домати трябва да е лека, влагозадържаща и неутрална или леко киселинна. Можете да използвате готова универсална смес за разсад от зеленчуци или да си направите своя собствена:

тревна почва + хумус + разрохкващ агент (пясък, вермикулит или кокосов субстрат);

торф + перлит или вермикулит (до 10%) + пясък (10–15%) + компост или хумус (20–30%).

Можете да сеете домати в кутии или в касети - сейте на дълбочина 0,5-1 см с разстояние от 2-3 см;

След сеитбата почвата трябва да се напръска с пулверизатор - ако я полеете, можете да отмиете новозасадените семена. Покрийте съда с фолио и го поставете на топло място - 25–28°C, докато се появят първите кълнове.

След като разсадът поникне, е важно да се спазват няколко правила за грижа, включително поддържане на правилната температура, осветление и поливане. Температурата след поникването се намалява за 5-7 дни - през деня трябва да е до 16-18°C и 14-16°C през нощта, за да не се разтягат разсадите, след което можете да се върнете към 20-22°C, но нощната температура все пак трябва да е по-ниска. Дневната светлина трябва да бъде 12-14 часа - в облачни дни и по време на ранна сеитба ще трябва да осигурите допълнително осветление с фитолампа.

Поливането трябва да е умерено, водата трябва да е топла и отлежала, само под корените и едва след като горният слой почва изсъхне. Не преполивайте разсада си - това е една от основните грешки: корените започват да се задушават, стъблата се разтягат и рискът от черно краче и гъбични заболявания се увеличава.

Разсадът от домати се подхранва за първи път 10-14 дни след пикиране.

