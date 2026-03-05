Край! ФК Ловеч напусна първенството

Футболният клуб Ловеч, който е четирикратен шампион в елита на българския футбол, преустанови участието си в Северозападната Трета лига! Едноименният тим на град Ловеч отказа да продължи в надпреварата, а Зоналният съвет на БФС - Велико Търново ще присъди служебни победи с по 3:0 на всеки отбор, с който тимът трябваше да се срещне до края на пролетния полусезон.

ФК Ловеч се отказа от Трета лига

ФК Ловеч изпадна от Втора лига през пролетта на 2025 година и приключи с професионалния футбол. През август се включи в шампионата на Северозападната Трета лига и завърши на пето място есенния дял на настоящия сезон. В началото на 2026 година обаче стана ясно, че ФК Ловеч е пред фалит и може да се откаже от участието си в Трета лига.

Футболният клуб на Ловеч е шампион на България от сезоните 1997/98, 1998/99, 2009/10 и 2010/11, а също така и вицешампион от 2001/02 и 2013/14. Тимът е и четирикратен носител на Купата на България от 2001, 2004, 2008 и 2009, като има и още три финала. Също така ФК Ловеч е носител и на Суперкупата на България от 2010 г.

