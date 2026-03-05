Орбан: Ще принудя със сила Украйна да пусне руския газ по тръбопровода "Дружба“

Днес унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че Унгария ще принуди Украйна да възобнови транзита на руски петрол през тръбопровода "Дружба". При това в речта си той използва формулировки като: "Ще победим и ще победим със сила", "Няма да има никакъв компромис" и "Имаме политически и финансови инструменти, с които ще ги принудим да отворят тръбопровода" (подчертавайки, че не става дума за военна сила, а за политически и икономически натиск).

Припомняме, че от края на януари 2026 транзитът на руски петрол към Унгария и Словакия е спрян, тъй като тръбопроводът "Дружба" понесе щети след масирана руска атака на 27 януари. Ремонтът ще отнеме време, посочиха украинските власти многократно. Въпреки това Унгария, а също и Словакия не спират да обвиняват за ситуацията Украйна, внимателно пропускайки каквото и да било споменаване на Русия. Нещо повече, Будапеща обвинява Киев, че умишлено бави възстановяването на тръбопровода по политически причини, опитвайки се да влияе на предстоящите избори в Унгария.

Зеленски не остана длъжен

Впрочем днес украинският президент Володимир Зеленски не остана длъжен и заяви по адрес на Орбан следното:

"Те ни убиват, а ние трябва да даваме петрол на Орбан, защото бедничкият трябва да спечели изборите."

Той каза и друго - на въпрос за проверка от страна на ЕС за това как върви ремонтът на нефтопровода, президентът не скри иронията си:

"Аз исках ракети Пейтриът от едни съюзници, те казаха, че нямат достатъчно на склад - какво, проверка ли да им правя. Съюзници сме, трябва да си вярваме."

