Орбан: Ще принудя със сила Украйна да пусне руския газ по тръбопровода "Дружба“

05 март 2026, 18:24 часа 359 прочитания 0 коментара
Днес унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че Унгария ще принуди Украйна да възобнови транзита на руски петрол през тръбопровода "Дружба". При това в речта си той използва формулировки като: "Ще победим и ще победим със сила", "Няма да има никакъв компромис" и "Имаме политически и финансови инструменти, с които ще ги принудим да отворят тръбопровода" (подчертавайки, че не става дума за военна сила, а за политически и икономически натиск).

Припомняме, че от края на януари 2026 транзитът на руски петрол към Унгария и Словакия е спрян, тъй като тръбопроводът "Дружба" понесе щети след масирана руска атака на 27 януари. Ремонтът ще отнеме време, посочиха украинските власти многократно. Въпреки това Унгария, а също и Словакия не спират да обвиняват за ситуацията Украйна, внимателно пропускайки каквото и да било споменаване на Русия. Нещо повече, Будапеща обвинява Киев, че умишлено бави възстановяването на тръбопровода по политически причини, опитвайки се да влияе на предстоящите избори в Унгария.

Зеленски не остана длъжен

Впрочем днес украинският президент Володимир Зеленски не остана длъжен и заяви по адрес на Орбан следното: 

"Те ни убиват, а ние трябва да даваме петрол на Орбан, защото бедничкият трябва да спечели изборите." 

Той каза и друго - на въпрос за проверка от страна на ЕС за това как върви ремонтът на нефтопровода, президентът не скри иронията си:

"Аз исках ракети Пейтриът от едни съюзници, те казаха, че нямат достатъчно на склад - какво, проверка ли да им правя. Съюзници сме, трябва да си вярваме."

 

Елена Страхилова
