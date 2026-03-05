Бързорастящи зеленчуци, които да започнете в саксии този март за ранна реколта

Нямате търпение за вегетационния период? Засаждането на растения на закрито ще ви осигури успех. С този метод градината ви ще бъде готова веднага щом времето започне да се затопля. Можете дори да засадите няколко зеленчуци в контейнери, така че те ще бъдат готови за прибиране на реколтата още по-рано през пролетта.

По-нататък нашите експерти споделят любимите си бързорастящи зеленчуци – те ще се чувстват като у дома си в контейнери и ще се разсаждат добре, след като времето се затопли.

Босилек

Билки като босилек са популярни контейнерни растения и ще растат щастливо там до времето за пресаждане.

„Има толкова много различни сортове босилек, от които да избирате, и когато го започнете от семена, имате достъп до видове, които може да не намерите като разсад в местния разсадник“, казва майстор градинар Анджела Джъд.

Тъй като босилекът не се развива добре в студена почва, започването му на закрито може да ви даде предимство. „Босилекът се разсажда много добре и се размножава, щом е навън“, добавя тя. „Засаждането му на закрито в началото на март ви дава растения с хубав размер, които са готови за засаждане веднага щом нощите станат постоянно топли.“

Чушки

Разсадът от чушки расте изправен и тесен, което го прави идеален кандидат за отглеждане в контейнери . Той също така се нуждае от достатъчно време - приблизително три месеца за чушките и дори повече за лютите чушки.

Така че, ако можете да накарате семената да растат на закрито през март, ще имате повече чушки по-рано и по-голям шанс за успех с кратък вегетационен период.

Целина

Целината е друг вариант, който не изисква много място и се справя добре с пресаждането.

„Целината е култура с дълъг сезон и малки семена, които е по-лесно да се отглеждат на закрито“, казва Джъд. „Може да отнеме известно време, за да покълнат и да започнат да растат. Ранното отглеждане е един от най-добрите начини да получите добра реколта.“

Репички

Бързорастящите кореноплодни култури могат да се отглеждат рано и да преминат през целия си жизнен цикъл директно в контейнера.

„ Репичките са най-лесните за отглеждане зеленчуци!“, казва авторката на градинарство Кати Дженц. „За да ги отглеждате, започнете от семена.“

Тя препоръчва да изберете слънчево място в началото на пролетта или началото на есента. „Опитайте се да ги разположите на възможно най-голямо разстояние един от друг“, казва тя. „Ако разсадът поникне твърде претъпкан, можете да го проредите, за да освободите място за най-силните, за да продължат да се развиват и да пораснат до пълен размер.“

Маруля

Марулята за студения сезон е любима на градинарите. Тя расте бързо, така че можете да я засадите в контейнери доста преди пролетта и след това да я пресадите в градината по-късно, което ще ви даде огромен тласък през сезона.

„Семената са малки и могат да се засадят директно в градинската почва или в плитък контейнер“, казва Йенц. „Покрийте ги с фин слой почва и полейте добре. Марулята предпочита богата градинска почва и не се нуждае от торове. За продължителна реколта можете да засеете допълнителни редове (или контейнери) със семена от маруля всяка седмица или две.“

Можете също така да запазите семена, за да ги отгледате отново. „Когато летните горещини настъпят, растенията се разрастват и пускат цветен филизи, които произвеждат семена“, казва тя. „Можете да съберете тези семена, за да ги засадите през следващия сезон.“

Патладжан

Патладжанът е добър кандидат за контейнер. „Нуждае се от дълъг, топъл сезон и е бавен за отглеждане“, казва Джъд. „Засаждането на семена на закрито им дава преднината, от която се нуждаят за по-ранно и по-надеждно производство.“