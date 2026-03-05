Зеленски заплаши Орбан, че ще даде адреса му на ВСУ да си поговорят с него, ако блокира парите за Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заплаши да даде на адреса на "един човек в Европейския съюз" на украинските въоръжени сили (ВСУ), ако този човек продължава да блокира парите за Украйна по време на гласуванията. Макар Зеленски да не спомена името на унгарския премиер Виктор Орбан, едва ли остана някой, чул изявлението му, който да има съмнения за кого се отнася тази заплаха. Коментарът си Зеленски направи на брифинг днес, говорейки за 90-те милиарда евро заем от ЕС, които трябва да бъдат отпуснати на Украйна.

"Надяваме се, че един човек в Европейския съюз няма да блокира 90-те милиарда, или първия транш от 90 милиарда, и че украинските войници ще имат оръжия. В противен случай даваме адреса на това лице на нашите въоръжени сили, на нашите момчета, и ще ги оставим да му се обадят и да си поговорят с него на техния език", каза Зеленски.

Zelensky:



We’ll give Orbán’s address to our Armed Forces — let them call him and speak to him in their own language. pic.twitter.com/FERRjixthA — Clash Report (@clashreport) March 5, 2026

Той говори за това колко са важни тези пари, за да може Украйна да направи авансово плащане за самолетите Gripen и Rafale, които са поръчани от Швеция и Франция, припомня Укринформ.

Зеленски с убийствена ирония

И още две изявления от днес на Зеленски:

"Те ни убиват, а ние трябва да даваме петрол на Орбан, защото бедничкият трябва да спечели изборите" - по повод нефтопровода "Дружба".

А на въпрос за проверка от страна на ЕС за това как върви ремонтът на същия този нефтопровод, който бе повреден при руска атака Зеленски отговори саркастично следното:

"Аз исках ракети Пейтриът от едни съюзници, те казаха, че нямат достатъчно на склад - какво, проверка ли да им правя. Съюзници сме, трябва да си вярваме."

