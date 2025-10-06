Дървото на парите ще цъфти само благодарение на този тор

Дървото на парите, или красулата, е известно с декоративния си вид, но много хора смятат, че то никога не цъфти. Това обаче не е така. С правилна грижа и подхранване красулата може да зарадва стопаните си с нежни бели или розови цветове, напомнящи звезди.

За да се осигури цъфтеж, е важно да се вземат предвид специфичните характеристики на това растение. Красулата расте диво в Южна Африка, където получава всички необходими хранителни вещества от богата почва и стабилен климат. На закрито тези условия често липсват, което води до липса на цъфтеж. За да се стимулира образуването на пъпки, е необходимо да се прилагат торове. Но няма нужда да се харчат много пари за скъпи продукти. Опитните градинари използват прости и достъпни методи.

Как да приготвите този тор: Съберете рибните кости и ги подсушете добре, оставете ги да изсъхнат на слънце или във фурната. Смелете ги в кафемелачка на прах. Добавете полученото брашно към горния слой на почвата. Повтаряйте този процес три пъти годишно.

Друг метод е да използвате разтвор от пепел - вземете една супена лъжица пепел и я разтворете в чаша вода. Оставете да престои 5 дни. Полейте растението с получения разтвор.

Въпреки това, дори при редовно подхранване, красулата може да не цъфти. Това може да се дължи на различни фактори:

саксията, в която отглеждате цветето, е твърде малка;

липса на слънчева светлина;

неправилно подрязване;

липса на период на покой през зимата.

При наличието на тези фактори е важно не само да подхраните растението, но и да създадете оптимални условия за растеж на цветето.

Стайното парично дърво обича слънцето, така че предпочита прозорец с южно, югозападно или югоизточно изложение. Можете да поставите саксийната красула директно на перваза на прозореца, стига да се грижите за нея през летните месеци, като я засенчвате с параван или полупрозрачна завеса. Имайте предвид, че тези растения не обичат да бъдат местени, затова изберете място, където растението ще се радва както на зимуване, така и на лятно слънце.

Добра лятна температура за красулата е от 20 до 28 градуса, при условие че растението не е на пряка слънчева светлина. Растението прекарва периода си на покой при температура 10-15 градуса по Целзий.

