Единственото място, където НЕ трябва да отглеждате мирна лилия

Всички сме чували израза „не опитвайте това у дома?“. Нека си го кажем, някои неща в живота е по-добре да оставите на професионалистите. Един пример за това е спатифилумът (Spathiphyllum), популярно стайно растение, което расте естествено по почвата в тропическите гори. Когато се произвежда за продажба на потребителите, обикновено се отглежда в търговска оранжерия. Но на същите тези потребители се препоръчва да не държат или отглеждат растението в собствените си домашни оранжерии, понякога известни като „хоби оранжерии“.

И така, защо ентусиастите на мирните лилии не могат да отглеждат тези атрактивни растения в оранжерии, ако търговските производители могат? Всичко се свежда до светлина, температура и влажност - неща, които търговските производители могат по-лесно да контролират. Макар че със сигурност е възможно да се добавят контроли на околната среда към хоби оранжерия, това е скъпо и сложно. Ето защо, ако искате да видите как вашата мирна лилия процъфтява, избягвайте да я отглеждате в оранжерията си.

Мирните лилии са сенчести растения. Докато оранжериите са проектирани да пропускат светлина, търговските производители използват тежки сенчести платна, които осигуряват 70 до 80% сянка, от която се нуждаят мирните лилии. Би било трудно да се повтори това в домашна оранжерия, оставяйки мирните лилии изложени на прекомерна светлина, което може да доведе до избеляване на лилиите, покафеняване на връхчетата или слънчево изгаряне. Всъщност, неправилното осветление е една от често срещаните грешки, които със сигурност ще убият вашите растения мирни лилии .

Не отглеждайте мирни лилии в домашна оранжерия.

Мирните лилии предпочитат тесния температурен диапазон от 18 до 27 градуса по Целзий и не понасят температури от 13 градуса или по-ниски. Без система за отопление и охлаждане може да е трудно да се контролира температурата в домашна оранжерия, предвид дневните температурни пикове и бързите спадове през нощта. Мирните лилии ще умрат, ако са изложени на по-ниски температури за продължителен период от време. От друга страна, продължителното излагане на прекомерна топлина (над 34 градуса по Целзий) може да доведе до стесняване на листата. Корените, цветовете и цветът на листата на растението също могат да бъдат засегнати.

Подобно на повечето тропически растения, мирните лилии виреят при влажност, която оранжериите със сигурност осигуряват. Влажността във вашата лична оранжерия обаче може да не осигури достатъчна циркулация на въздуха, необходима за предотвратяване на патогени и гъбички. Инфекциозната гъба, Cylindrocladium spathiphylli, която причинява форма на кореново гниене, може да доведе до бърза смърт на растението.

Ако гъбички или друг проблем, свързан с оранжерията, е причинил щети, не изхвърляйте мирната си лилия ; може да успеете да я съживите, като ѝ осигурите оптимална светлина, температура, вода, влажност и тор. Научете триковете, които ще помогнат на вашите мирни лилии да процъфтяват като стайни растения и забравете за оранжерията.