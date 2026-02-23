Лайфстайл:

"Когато па, когато па...": Организират протест за освобождение на борбата от "игото" на Станка Златева

23 февруари 2026, 14:33 часа 358 прочитания 0 коментара
"Когато па, когато па...": Организират протест за освобождение на борбата от "игото" на Станка Златева

Освобождение на борбата от игото на Станка Златева и компания: за това призоваха от Фейсбук страницата Bulgarian Wrestling Glory, от която разпространиха информация за протест срещу управлението на председателя на Българската федерация борба. Протестът се очаква да се проведе на 4 март, сряда, от 15:00 часа, пред Министерството на младежта и спорта. От Фейсбук страницата определят това не просто като протест, а като "въстание".

Поискаха оставката на Станка Златева - ако не я депозира, следва протест

"Чуйте всички! Датата е факт! 4 март - денят на истината", пишат от Bulgarian Wrestling Glory, като уточняват, че сборното място на протеста е пред Министерството на младежта и спорта. "Ние идваме! Хиляди! От всички краища на България! Няма да мълчим повече! Няма да гледаме как унищожават борбата! Достатъчно!", допълват от Фейсбук страницата.

Още: Пореден скандал в борбата - не допуснаха дете-чудо до състезание

Станка Златева

Последно предупреждение към Златева - има ултиматум до 4 март

"Предупреждаваме за последен път: ако Станка Златева и нейният Управителен съвет не си подадат оставките ДО 4 МАРТ, няма да ги молим — ще им ги поискаме лица в лица! Няма скриване, няма извинения - сами ще ги изгоним. 3 март – освобождение от османско иго! 4 март – освобождение на борбата от игото на Станка и компания"

Това не е просто протест. Това е въстание! За децата ни! За спорта! За България!", допълват от Bulgarian Wrestling Glory, като в друг пост написаха: "Когато па, когато па, когато падне Златева, не искам аз да съм отдолу, за да не падне върху мен..."

Още: Млада българка спечели медал от силен турнир по борба в Швеция

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Станка Златева борба българска федерация борба
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес