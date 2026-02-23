"Когато па, когато па...": Организират протест за освобождение на борбата от "игото" на Станка Златева

Освобождение на борбата от игото на Станка Златева и компания: за това призоваха от Фейсбук страницата Bulgarian Wrestling Glory, от която разпространиха информация за протест срещу управлението на председателя на Българската федерация борба. Протестът се очаква да се проведе на 4 март, сряда, от 15:00 часа, пред Министерството на младежта и спорта. От Фейсбук страницата определят това не просто като протест, а като "въстание".

Поискаха оставката на Станка Златева - ако не я депозира, следва протест

"Чуйте всички! Датата е факт! 4 март - денят на истината", пишат от Bulgarian Wrestling Glory, като уточняват, че сборното място на протеста е пред Министерството на младежта и спорта. "Ние идваме! Хиляди! От всички краища на България! Няма да мълчим повече! Няма да гледаме как унищожават борбата! Достатъчно!", допълват от Фейсбук страницата.

Последно предупреждение към Златева - има ултиматум до 4 март

"Предупреждаваме за последен път: ако Станка Златева и нейният Управителен съвет не си подадат оставките ДО 4 МАРТ, няма да ги молим — ще им ги поискаме лица в лица! Няма скриване, няма извинения - сами ще ги изгоним. 3 март – освобождение от османско иго! 4 март – освобождение на борбата от игото на Станка и компания"

Това не е просто протест. Това е въстание! За децата ни! За спорта! За България!", допълват от Bulgarian Wrestling Glory, като в друг пост написаха: "Когато па, когато па, когато падне Златева, не искам аз да съм отдолу, за да не падне върху мен..."

