Едногодишни растения, които трябва да презимувате възможно най-скоро

По-късите дни, предстоящите (или редовно появяващи се) слани и увяхващите цветове и листа ни подтикват да приберем градините си за заслужена зимна почивка. Това са и знаци, че е време да премахнем едногодишните растения от градината .

Растенията, които можете да отгледате от кухненски отпадъци

След като сте вложили толкова много усилия и пари в цветните си лехи, е успокояващо, че като инвестирате малко повече време, можете да запазите много от едногодишните си растения - от нетърпеливи и бегонии до вербени и лантани - за още един сезон. Някои от тях могат да презимуват като стайни растения до пролетта на топъл и слънчев прозорец. Междувременно, тези с луковици или грудки може да се нуждаят от изваждане от земята и подходящо съхранение, докато остават в латентно състояние.

6 растения, които трябва приберете преди настъпването на зимата

Въпреки че много от тези растения няма да преживеят спад под нулата, не се паникьосвайте, ако първата ви слана за годината вече е дошла и отминала. Например, растения като прашната мелничарка могат да се справят с лек студ. Едногодишните растения, растящи от луковици, коренища или грудки, обаче ще изгният в земята, ако бъдат оставени твърде дълго в хладна и влажна почва. Други пък могат да поникнат от земята след първата слана, като далиите.

Всяка зодия има свое растение – открийте кое е вашето

Тъй като времето е от решаващо значение за някои от тези растения, ние ги подредихме по приоритет. Начело в списъка са тези, които имат най-малък шанс да преживеят студената вълна, докато растенията към края на статията могат да изчакат малко по-дълго или се нуждаят само от минимални грижи.

Още: Растения, които може да отглеждате само на закрито

Бегония

Все още можете да извадите и съхранявате грудките на бегонията веднага след първата слана, но не се бавете. Грудковите сортове трябва да преминат в период на покой през зимата. След като листата са опадали и почвата е суха, извадете спящите грудки от почвата и ги оставете да изсъхнат напълно, преди да ги съхраните в картонена кутия или хартиена торбичка на хладно и сухо място.

Още: Лилията на мира не пуска бели цветове - причини и лечение

Далия

Можете да изчакате до първата слана, но не много повече. Отрежете мъртвите листа на няколко сантиметра над земята, отстранете грудките, изплакнете ги и ги подсушете, след което ги поставете в кошница от естествени влакна или перфорирана картонена кутия. Хладен гараж е идеално място за съхранение на спящи грудки на далии.