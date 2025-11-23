Градински растения, които са по-лесни за отглеждане от семена вместо от разсад

Когато планирате градината си, е лесно да се изкушите от мигновеното удоволствие от разсад, отглеждан в разсадник. Но не пренебрегвайте магията на това да започнете от семена. Не само е много по-бюджетно, но и отключва цял свят от разнообразие, което просто не можете да намерите в ограничения избор в градински център. Освен това, отглеждането на растения от семена ви дава пълен контрол върху целия им жизнен цикъл, от почвената смес до условията на отглеждане, което често води до по-здрави, по-силни растения с по-силна коренова система.

Но вижте, разбираме. За някои градинари, особено начинаещи, борбата да решат кога да използват семена или разсад изглежда малко плашеща. Това, което открихме, е, че някои растения и култури ще се развият по-добре, когато се отглеждат от семена. Някои сортове имат деликатни корени, които не обичат да бъдат безпокоени, докато други растат толкова бързо, че купуването на разсад просто няма смисъл.

Почти всички видове боб

Още: Как да предотвратите загниването на разсада?

Независимо дали отглеждате храстов или стъблен боб, тези зеленчуци за топъл сезон са градинска класика с причина, тъй като са изключително продуктивни и лесни за отглеждане. Бобът е отличен пример за растение, което просто не се възползва от пресаждането. Той има крехки коренови системи, които лесно се повреждат по време на процеса на пресаждане, което може да доведе до шок. Дори и разсадът да оцелее, отглеждането на боб от семена е просто по-добро, тъй като разсадът често е по-слаб и дава по-малка реколта от директно засятите си аналози.

Как и кога да пресаждате разсад

За обилна реколта от боб е най-добре да посеете семената директно в градината, след като е отминала всякаква опасност от замръзване и почвата се е затоплила до поне 15 градуса по Целзий. Засадете семената на около 2,5 см дълбочина и на разстояние 10 см едно от друго на място, което е огрявано от слънце. Бобът е склонен да покълва бързо, така че би трябвало да видите кълнове след около седмица. Поддържайте почвата постоянно влажна, но не и подгизнала, докато разсадът се утвърди добре. Не забравяйте да добавите опора за боба, за да може да се изкачва, като тази 170-сантиметрова решетка от Quibbay

Царевица (Zea mays)

Няма нищо подобно на вкуса на прясна, домашно отгледана сладка царевица и за щастие, тя е един от най-лесните зеленчуци за отглеждане директно от семе. Царевицата (Zea mays) е растение с едри семена, което покълва и расте бързо, което прави допълнителната стъпка за отглеждането ѝ на закрито и пресаждането ѝ напълно ненужна. Всъщност пресаждането може да бъде вредно за царевицата, тъй като може да наруши кореновата система и да забави растежа на растението.

Още: Защо НЕ трябва да давате разсад на съседите си - какво казват народните вярвания

За да отглеждате успешно царевица в градина , най-добре е да засадите семената на блокове, а не на един ред. Царевицата се опрашва от вятъра, така че засаждането в мрежа от поне четири на четири гарантира, че прашецът от пискюлите може лесно да падне върху копринените стръкове на съседните стъбла. Засадете семената на дълбочина около 2,5 до 5 см и на разстояние 15 см едно от друго на слънчево, добре дренирано място след последната слана. Царевицата е тежка хранителна субстанция, така че не забравяйте да обогатите почвата си с много компост или балансиран тор преди засаждане.

Тиква (Cucurbita pepo)

От фенери от тиква за Хелоуин до пайове за Деня на благодарността, тиквите (Cucurbita pepo) са есенен продукт, който е изненадващо лесен за отглеждане в собствения ви двор. Като друго растение с едри семена, тиквите виреят добре, когато се засяват директно в градината. Корените им са чувствителни и не обичат да бъдат безпокоени, така че отглеждането им на закрито и пресаждането им може да доведе до забавен растеж или дори да убие младото растение.

За да отглеждате свои собствени тикви, изчакайте, докато почвата се затопли - поне 21 градуса по Целзий - и всякаква опасност от замръзване отмине. Засадете семената на дълбочина около 2,5 см в малки купчинки или „хълмове“ от почва. Това помага на почвата да се затопли по-бързо и осигурява добър дренаж. Оставете им достатъчно място за разрастване, тъй като лозите могат да станат доста дълги. За малко тласък можете да накиснете семената в топла вода за няколко часа преди засаждане, за да им помогнете да покълнат малко по-бързо.

Още: Никога не засаждайте разсад, докато не премине тези 3 прости теста

Моркови (Daucus carota subsp. sativus)

Хрупкави, сладки и пълни с хранителни вещества, морковите (Daucus carota subsp. sativus) са любимци на градинарите, задължителни за директна сеитба. Като кореноплодна култура, ядливата част на моркова е основният му корен. Ако този корен бъде нарушен или повреден по някакъв начин, което е почти неизбежно по време на разсаждането, това може да доведе до раздвоени, закърнели или по друг начин деформирани моркови. За онези идеално прави, еднородни моркови, които виждате в магазина, започването от семе на постоянното им място е задължително.

За да отглеждате страхотни моркови , започнете с рохкава, добре дренирана почва, която няма камъни или бучки. Семената на морковите са малки, затова ги смесете с пясък, преди да ги поръсите в реда, и засадете на дълбочина около 6 мм. Покрийте ги леко с пресят компост или почва и поддържайте мястото постоянно влажно, докато покълнат, което може да отнеме няколко седмици. След като разсадът достигне височина от няколко сантиметра, ще трябва да го проредите, за да е на разстояние около 7,5 см един от друг, като отрежете върховете му с ножица, вместо да го издърпвате, за да избегнете увреждане на корените на морковите, които оставяте. За съжаление, прореждането е друг задължителен елемент, защото прореждането на разсада от моркови намалява проблемите, които възникват от пренаселеността.

Цвекло (Beta vulgaris)

Още: Растения, които никога не бива да пресаждате като разсад: Започването от семена винаги печели

Цвеклото (Beta vulgaris) е кореноплодна култура, подобна на морковите, така че се справя най-добре, когато се засява директно в градината. Основната причина за това е да се защити развиващият се стержневи корен, т.е. частта, която искате да ядете. Повреждането на този корен по време на разсаждането може да доведе до закърняло или деформирано цвекло, така че отглеждането му от семена и поддържането му на място е най-лесният начин да се осигури добра реколта.

Едно нещо, което трябва да знаете за цвеклото, е, че всяко „семе“ всъщност е малка, набръчкана капсула, съдържаща няколко отделни семена, така че е вероятно да получите малка китка разсад от всяко, което засадите. Засейте тези китки семена на дълбочина около 1,5 см в рохкава, добре дренирана почва, след като можете да я обработите през пролетта. След като разсадът достигне няколко сантиметра височина, ще трябва да го проредите, за да дадете място на корените да растат. За да не нарушите корените на цвеклото, което искате да запазите, отрежете излишните разсади по линията на почвата с ножица, вместо да ги издърпвате.