09 януари 2026, 16:21 часа 289 прочитания 0 коментара
МОСВ обяви кои язовири преливат, има ли опасност?

Язовир "Ивайловград" продължава да прелива и днес. Водният отток през преливниците на водоема към 8:00 часа тази сутрин е 110,562 кубични метра в секунда, съобщава Министерството на околната среда и водите (МОСВ) във всекидневния си бюлетин за състоянието на водите, цитиран от БТА.

В същото време постъпващият приток в язовира на е 375,25 кубика в секунда. Наличният обем в язовира е 176,71 милиона кубика, което представлява 112,77 процента от общия му обем.

Вчера водата се изпускаше с дебит 6,348 кубика вода в секунда. Снощи първо от общината заявиха, че това не представлява опасност. По-късно и от Басейнова дирекция “Източнобеломорски район“ (БДИБР) – Пловдив увериха, че ситуацията с водоема е овладяна и че изпусканите количества вода не са проблем за река Арда.

Днес, както и вчера, в страната преливат още язовирите "Панчарево" и "Пчелина", пише още в бюлетина на МОСВ.

Спасиана Кирилова
