Одобриха окончателната структура на детската болница в Бургас (СНИМКИ)

Днес, 9 януари 2026 г., на свое заседание Министерски съвет (на основание на чл. 37а, ал. 1, 7 и 8 от Закона за лечебните заведения) одобри окончателната структура на Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Света Анастасия“ ЕООД - гр. Бургас, с което се определят пълният обхват на дейност и структурата на лечебното заведение.

Това решение (което е в изпълнение на чл. 46, ал. 4 от ЗЛЗ) е необходимата стъпка, позволяваща да се придвижи напред процесът по окомплектоване и подаване на документи за издаване на разрешение за дейност на болницата, в съответствие с вече утвърдената структура.

Детската болница в Бургас ще разполага със 142 болнични легла, разпределени в клиники и отделения по основни медицински специалности. Сред тях са педиатрия, детска хирургия, ортопедия и травматология, детска кардиология, ендокринология и нефрология, детска неврология, както и профилирано спешно отделение по педиатрия.

За да се достигне до финалния етап - на подаване на документи за регистрация на лечебното заведение - предстои окончателно да се сформира екип на болницата. Процесът по селекция на кандидатите тече от няколко месеца като вече приключи набирането на кандидатури за административните позиции. В момента интензивно се провеждат срещи с кандидатите за лекари и медицински специалисти, а на 22 декември 2025 г. беше обявен и конкурс за управител на Детската болница, като крайният срок за подаване на документи е 10 февруари 2026 г. до 17:00 ч.

Ето и структурата на болницата:

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ „СВ. АНАСТАСИЯ“, гр. Бургас

СТРУКТУРА

Детската болница в Бургас ще предлага диагностика и лечение на своите пациенти в следните клиники и отделения:

1. Клиника по образна диагностика;

2. Клинична лаборатория;

3. Лаборатория по клинична микробиология;

4. Лаборатория по трансфузионна хематология;

5. Лаборатория по обща и клинична патология;

6. Лаборатория по клинична вирусология.

7. Клиника по педиатрия със следните отделения:

• Отделение по педиатрия;

• Отделение по детска кардиология;

• Отделение по детска гастроентерология;

• Отделение по детска ендокринология и болести на обмяната;

• Отделение по детска ревматология;

• Отделение по детска нефрология и хемодиализа.

8. Клиника по детска хирургия със следните отделения:

• Отделение по детска хирургия;

• Отделение по ортопедия и травматология за лица от 0 до 18 години;

• Отделение по лицево-челюстна хирургия за лица от 0 до 18 години.

9. Клиника по детска пневмология и фтизиатрия

10. Клиника по детска клинична хематология и онкология

11. Клиника по детска неврология

12. Отделение по анестезиология и интензивно лечение за лица от 0 до 18 години

13. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

14. Отделение по очни болести за лица от 0 до 18 години

15. Отделение по ушно-носно-гърлени болести за лица от 0 до 18 години

16. Отделение по инфекциозни болести за лица от 0 до 18 години

Болницата ще разполага с профилирано спешно отделение по педиатрия

В болницата ще функционира и Болнична аптека.