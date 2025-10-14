Как да предотвратите загниването на разсада?

Независимо дали са с любов отглеждани на перваза на прозореца ви или внимателно подбрани в разсадника, разсадът въплъщава един свят от обещания и надежда за красива градина. Но за да се гарантира, че ще изпълни обещанието си, трябва да му се положат достатъчно грижи. За съжаление, въпреки най-добрите намерения, много градинари допускат критични грешки, докато пресаждат разсада си в градинската почва. Това подготвя младите растения за слаб растеж или откровен провал, изливайки студена вода върху всички ваши пролетни градински мечти.

Разсадът вехне след засаждане: Ето как да го съживите за една нощ без химия

И така, за да предотвратим загиването на разсада и да гарантираме, че времето, парите и усилията ви не са напразни, редакторът на на House Digest и главен градинар в компанията, Тифани Селви, дава съвети.

„Има много малки грешки, които градинарите правят при пресаждането на разсад, които водят до големи проблеми“, казва тя.

Накратко? Избягвайте да правите грешки като игнориране на процеса на втвърдяване, поставяне на разсада в суха почва и твърде близо един до друг; в противен случай бъдете готови да се справите с по-големи проблеми в бъдеще.

Избягвайте да засаждате разсада си бързо в почвата, без първо да го закалите.

И така, вие следвахте най-добрия начин да засадите семена на закрито и те са покълнали добре и са развили първия си чифт истински листа. С отдавна отминалата опасност от замръзване, тези разсади са готови за преместване в градината, нали? Разбира се, но не и без да се подложат на закаляване. В ексклузивния си разговор с House Digest, Тифани Селви обяснява: „За градинарите, които пресаждат разсад, който са засадили на закрито, пропускането на жизненоважната стъпка на закаляване на тези малки растения, преди да ги поставите в земята, може да бъде вредно.“ По същество закаляването е процесът на адаптиране на разсада към условията в градината.

„Разсадът трябва бавно да се аклиматизира към открито, преди да се премести към крайната си дестинация“, обяснява Селви. Това е така, защото веднъж засаден в земята, той трябва да издържи на неблагоприятни събития като силни ветрове, обилни валежи, интензивна топлина, спадове на температурите и вредители, с които не се е сблъсквал на закрито. Чрез закаляване на растенията вие им осигурявате все по-голямо излагане на природните елементи, за да станат по-силни. Така че, около две седмици преди разсаждането, започнете да излагате разсада си на следобедното слънце в продължение на три часа. Увеличавайте излагането постепенно всеки ден, освен когато е ветровито. Можете да пропуснете този процес за разсад, закупен от разсадник. „Ако купувате разсад, той вече трябва да е закален и готов за засаждане“, съветва Селви.

Не пренебрегвайте влажността на почвата и разстоянието между растенията по време на пресаждането.

Да не подготвите почвата, преди да дадете на растенията си новия им дом, е друга грешка, която не можете да си позволите. Освен че разрохквате почвата, за да имат корените по-голям шанс да се циментират в земята, трябва да се уверите, че тя остава влажна. „Почвата около разсада трябва да се поддържа постоянно влажна, докато се утвърди добре - поне няколко седмици“, заявява Тифани Селви в ексклузивното си интервю за House Digest. „Тези млади растения имат малки коренови системи, но колкото по-големи растат растенията, толкова по-далеч могат да достигнат корените им за вода.“ Това гарантира, че малките корени бързо ще намерят опора и ще възобновят растежа си без по-нататъшно забавяне. Стремете се да поливате декоративните растения и зеленчуците през ден, особено при изсушаващи ветрове и прекомерна топлина. Също така, накисвайте широколистните разсади в по-големи количества вода, за да задоволите техните нужди.

Селви също напомня на градинарите да внимават за разстоянието между растенията. „Когато гледате малките си разсади, е трудно да си представите колко големи ще станат бързо. Това важи особено за големи едногодишни растения като домати и тикви“, казва тя. „Важно е да знаете колко големи трябва да достигнат вашите растения в зряла възраст и да ги разпределите съответно, за да избегнете проблеми с болести по-късно през сезона.“ За щастие, каталозите със семена ви покриват, тъй като изброяват изискванията за разстояние на етикета. Уверете се, че спазвате изискването за „по-голямо разстояние“, за да могат растенията да запълнят пространството, без да се пренаселват. В противен случай, без правилна циркулация на въздуха, листата ще останат влажни и ще станат уязвими към гъбични заболявания по-късно през сезона.