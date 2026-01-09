"На изборите сме сами срещу всички": Борисов разкри какво ще прави ГЕРБ с първия мандат (ВИДЕО)

ГЕРБ вземе, но веднага ще върне проучвателния мандат за съставяне на правителство. Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов по време на посещение във Враца, излъчвано на живо в профила му във Facebook. По думите му очакваните предсрочни парламентарни избори няма да решат политическата криза, а напротив – ще я задълбочат.

"Хаосът и омразата между партиите ще бъдат още по-големи. Няма политическа класа, с която да се разбереш", заяви Борисов.

"На тези избори ние сме сами срещу всички", добави лидерът на ГЕРБ.

По-рано президентът Румен Радев обяви, че в понеделник, 12 януари, ще връчи мандата за съставяне на кабинет на кандидат, излъчен от ГЕРБ. Засега Борисов не е уточнил кой ще бъде номиниран да получи мандата от държавния глава.

Очаквайте подробности!