Кога е правилното време да премахнете цветовете на цъфтящите растения?

Премахването на цветовете на цъфтящите растения е важна задача, с която градинарят трябва да се справя. Въпреки че премахването на цветовете на някои често срещани цветя е грешка по всяко време на годината, повечето цъфтящи растения се възползват от тази практика, стига да се направи точното време. Това не само може да стимулира растенията да произвеждат още повече цветове, но и ги насърчава да се съсредоточат върху растежа на листата и корените, а не върху производството на семена. Това може да доведе до по-здравословно и по-щастливо растение, което също изглежда по-добре във вашата градина.

Нестандартен метод с ароматни масла за отблъскване на зимни вредители около цветята

Когато обаче продължавате да отстранявате отцъфтелите цветове твърде късно през сезона, можете да навредите на растението. Тази градинарска задача може да му попречи да се подготви за зимата. Тъй като отцъфтяването насърчава нов растеж, този нежен, млад растеж може да няма достатъчно време да узрее, преди температурите да паднат. При многогодишните растения това може да забави периода на покой твърде дълго, оставяйки ги уязвими към повреди от замръзване. При едногодишните това може да попречи на растението да се самозасяе успешно, преди да умре - проблем, ако се надявате да запазите семена или да позволите на едногодишния растеж да запълни определена област.

Без значение какви цветя отглеждате, важно е да обърнете внимание на ключовите признаци, че е време да спрете да им окапвате цветовете за годината. Някои от тези признаци могат да бъдат проследени в календар, но други изискват наблюдение на самите растения, както и на опрашителите и дивите животни, които посещават градината ви. Някои цветя може да покажат тези признаци по-рано от други, което прави още по-важно да следите за всички сигнали, за да можете да определите правилния момент за всеки вид във вашата градина.

През пролетта и лятото, неотстраняването на прецъфтелите цветове е една от най-големите грешки, които трябва да се избягват, за да получите повече цъфтеж от розите и много други цъфтящи растения. Но към края на сезона, същата градинарска задача може да причини повече вреда, отколкото полза. Различните видове естествено спират да цъфтят по различно време на годината. Но в по-голямата си част това ще се случи някъде през есента.

Трябва да потърсите онлайн, за да намерите типичния сезон на цъфтеж на всяко растение във вашата градина, или да го отбележите от опит в минали сезони. Много сортове рози са склонни да забавят или да спрат да цъфтят например до август или септември. Хортензиите, от друга страна, имат сезони на цъфтеж, които варират в зависимост от сорта. Освен това някои хортензии цъфтят само на стара дървесина, така че вашите нужди от отстраняване на изсъхнали цветове и резитба ще се различават в сравнение със сортовете, които цъфтят на нова дървесина.

Дори и да не забележите нито един от другите признаци, обсъдени по-долу, трябва да спрете премахването на издънките, когато знаете, че сте в последната фаза на цъфтежа на растението. Процесът на премахване на издънките „заблуждава“ растението да мисли, че все още не е приключило с цъфтежа, поради което то влага енергията си в растеж и повторен цъфтеж. С наближаването на края на нормалния му цъфтеж е добре растението да повярва, че е завършило процеса на цъфтеж, за да може да започне да се подготвя за зимата. За много растения това обикновено означава забавяне на новия растеж и фокусиране на енергията им върху производството на семена или плодове, преди да изпаднат в латентно състояние или да умрат.

Вашето растение произвежда по-малко пъпки или по-малки цветове, отколкото преди

Размерът и броят на пъпките на вашето растение могат да бъдат добър индикатор за това къде се намира то в нормалния си сезон на цъфтеж. За много цъфтящи растения интензитетът на цъфтеж (броят на цветовете, които се отварят всеки ден) и размерът на цветовете достигат пик през топлите месеци и започват да намаляват през есента. Това вероятно се дължи на комбинация от температура, продължителност на деня, нива на влажност и почвени условия. Това означава, че растенията във вашия двор може да цъфтят за по-дълъг (или по-кратък) период от това, което сте установили в проучването си, в зависимост от условията във вашата градина.

Така че, ако забележите по-малко пъпки или промени в размера или формата на цветовете, въпреки че все още са седмици до края на типичния сезон на цъфтеж, може да се наложи да спрете премахването на пресъхналите цветове по-рано от градинар в друг климат. Обратното също е вярно. Ако наближавате края на типичния сезон на цъфтеж, но растението ви все още расте енергично и произвежда големи, здрави цветове, може би ще можете да се насладите на цъфтежа малко по-дълго. Но вземете предвид времето, преди да направите това, за да сте сигурни, че не излагате растението си на риск. При многогодишните растения не е желателно да удължавате сезона толкова дълго, че растението да няма време да се подготви за зимата. Същото важи и за едногодишните, ако искате да дадат семена.