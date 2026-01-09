Размножаване на салвия чрез разделяне за безкрайно количество

Започнете, като изберете здраво растение салвия, от което да вземете стъблени резници. Резниците, взети от здрави растения, дават по-добри резултати и се вкореняват по-лесно. Най-доброто време за вземане на резниците е през пролетта или началото на лятото. Въпреки това, след като сте избрали растение, от което да вземете стъблени резници, намерете стъбло, което е с дължина поне 7,5 до 15 см и няма цветове. Също така се уверете, че резникът, който вземате, има възел близо до долната част на стъблото и че използвате чисти и остри инструменти.

Салвиите са едни от онези растения, които наистина могат да направят градината ви по-интересна. Те се предлагат в стотици различни разновидности, така че без значение какъв вид искате, винаги ще можете да намерите такъв, който отговаря на вашите нужди. Уловката е, че салвиите са или едногодишни, или краткотрайни многогодишни растения. Рано или късно те ще умрат и ще трябва да купите или нови растения, или да ги отгледате отново от семена. А това може да е проблем. Купените от магазина растения могат да бъдат доста скъпи, а отглеждането на салвии от семена е болезнено бавно. Тук могат да помогнат методите за безполово размножаване, като например стъблени резници и делене. Най-хубавото? Можете да използвате тези методи, за да продължите да отглеждате салвия от едно-единствено растение завинаги.

За какво е изключително полезен чаят от прясна салвия?

Друго предимство на тези методи е, че те произвеждат идентични копия на родителските растения. Семената често не го правят, особено при хибридните сортове. Освен това, редовното подрязване на стъблените резници насърчава по-обилния цъфтеж при салвиите, а разделянето на салвиите държи под контрол неконтролируемия растеж. Салвиите растат бързо и могат да изглеждат занемарени, ако бъдат оставени без надзор твърде дълго. Всичко, което трябва да направите, е да поддържате вашите растения салвия щастливи и здрави и можете да се насладите на безкраен запас от тези растения с тези методи на размножаване.

Започнете, като изберете здраво растение салвия, от което да вземете стъблени резници. Резниците, взети от здрави растения, дават по-добри резултати и се вкореняват по-лесно. Най-доброто време за вземане на резниците е през пролетта или началото на лятото. Въпреки това, след като сте избрали растение, от което да вземете стъблени резници, намерете стъбло, което е с дължина поне 7,5 до 15 см и няма цветове. Също така се уверете, че резникът, който вземате, има възел близо до долната част на стъблото и че използвате чисти и остри инструменти.

Още: Как да поддържате салвията жизнена през зимата

След това, ако няма да засадите резника веднага, поставете го във вода, за да го запазите свеж. В противен случай потопете долния край на стъблените резници в хормон за вкореняване. Това не е необходимо, тъй като резниците ще растат дори и без него, но може да помогне за подобряване на шансовете за успех. Също така, не забравяйте да отстраните всички листа от долната част на стъбления резник, оставяйки само едно до две листа на върха.

Как се прави чай от салвия

След това внимателно поставете резника, на около 2,5 до 5 см дълбочина, в малка саксия, пълна със смес от перлит и пясък в съотношение 50/50. Салвиите са едни от онези растения, които растат добре от резници от мека дървесина . Всичко, което трябва да направите, е да се уверите, че ги поддържате топли и влажни. След това, след около три до четири седмици, те ще пуснат корени и можете да ги пресадите където пожелаете.

Размножаване на салвия чрез разделяне за безкрайно количество

Салвиите растат бързо. Някои сортове салвии могат да пораснат до 1,5 до 1,8 метра за един сезон. Ето защо е добра идея да делите салвиите на всеки три до четири години. Това не само ще ви осигури безкраен запас от нови растения салвия, но и ще помогне за съживяване на растежа на по-старите растения. Освен това, размножаването чрез делене е може би най-лесният начин за размножаване на салвии. Въпреки това, най-доброто време за разделяне на салвиите е в началото на пролетта, точно преди новите издънки да се появят по растенията.

Още: Как да си отгледаме салвия в саксия

Започнете, като изкопаете зряло растение от земята. След това разделете кореновата топка на няколко по-малки парчета с остър нож. Ако го направите с градински ножици, задачата може да бъде по-лесна. Но независимо какъв инструмент използвате, просто се уверете, че всяка част има достатъчно корени и листа. Това ще помогне на растенията да се установят бързо при пресаждане.

Още: Как лесно да размножите салвия от резници

Също така е най-добре да презасадите разделените части възможно най-скоро. Има два начина да го направите. Ако разделените части са големи, можете да ги поставите директно в земята. Ако обаче частите са по-малки, най-добре е първо да ги отглеждате в саксии през лятото и да ги засадите в земята през есента. Просто се уверете, че сте отстранили отцъфтелите издънки на салвиите си през лятото за здрави бъдещи цветове .