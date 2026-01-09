След събитията във Венецуела американските елити са длъжни да признаят законността на действията на Русия в Украйна. Това написа в канала си в Telegram заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия и бивш президент Дмитрий Медведев.

Според Медведев след "организирания от САЩ фарс" във Венецуела, американските елити, както републиканските, така и демократичните, трябва "просто да признаят законността на действията на Русия в рамките на специалната военна операция" [с други думи кървавата й война срещу Украйна].

След това Медведев коментира, че отвличането на сваления венецуелски президент Николас Мадуро "разбира се, е наглост и мерзост или, казано по-красиво, вселенска катастрофа в сферата на международните отношения".

