Израел пак атакува Ливан заради "Хизбула", Бейрут притиска Иран да разоръжи групировката (ВИДЕО)

Израелски военни самолети са извършили серия от тежки въздушни удари в няколко района в Южен Ливан на 9 януари съобщиха ливанските държавни медии. Ливанската национална информационна агенция уточни, че израелските сили са нанесли интензивни удари по райони между градовете Кфар Фила и Айн Кана в региона Иклим ал-Туфа, както и по съседни райони. Агенцията добави, че допълнителни въздушни удари са поразили места между градовете Рихан и Саджд в окръг Джезине.

Израел: Атакувахме "Хизбула"

Израелската армия излезе с изявление, че „в момента атакува цели на „Хизбула“ в няколко района в Южен Ливан“. Тя твърди, че ударите са насочени срещу инфраструктура, принадлежаща на подкрепяната от Иран групировка.

Армията на Израел казва, че въздушните удари са поразили складове за оръжие и съоръжения, използвани от „Хизбула“ за възстановяване на военния ѝ капацитет и превъоръжаване. От „Хизбула“ все още не са коментирали.

През последните седмици израелските медии съобщиха, че армията е завършила подготовка за потенциална мащабна атака срещу позициите на групировката, ако ливанското правителство и армия не успеят да я разоръжат до края на 2025 г.

Израел и Ливан са в период на примирие

Ливан и Израел спазват примирие от ноември 2024 г., което сложи край на повече от година на трансгранични атаки в разгара на войната в Ивицата Газа. Повече от 4000 души бяха убити, а 17 000 други бяха ранени, по данни, цитирани от Анадолската агенция.

Съгласно примирието, израелската армия трябваше да се оттегли от Южен Ливан, но тя се отдръпна само частично и продължава да поддържа военно присъствие в пет гранични поста. "Хизбула", от своя страна, трябваше да се изтегли на север - отвъд река Литани, и да не разполага с оръжия в този сектори, с които да обстрелва Северен Израел. Според израелските сили ливанската армия не успява да гарантира спазването на примирието от страна на шиитската групировка.

Ливан призова Иран да намери нов подход с разоръжаването на "Хизбула"

Ливанският външен министър Юсеф Раги призова своя ирански колега Абас Арагчи, който на 9 януари е на посещение в страната, да намери „нов подход“ към трудния въпрос за разоръжаването на терористичната групировка „Хизбула“, която се подкрепя от Техеран.

Ливан е под силен натиск от страна на САЩ да разоръжи „Хизбула“, която беше сериозно отслабена в продължилата повече от година война с Израел преди примирието от ноември 2024 г. Само че Иран и „Хизбула“ отхвърлиха разоръжаването.

Ливанската армия съобщи вчера, че е приключила първата фаза от разоръжаването на „Хизбула“ в южната част на Ливан, близо до границата с Израел. Израелците определиха тези усилия като „далеч от достатъчни“.

Иран отдавна упражнява значително влияние в Ливан, като финансира и въоръжава „Хизбула“. След като балансът на силите се промени в конфликта с Израел, местните власти започнаха да се отнасят по-критично към Техеран. „Защитата на Ливан е изцяло отговорност на ливанската държава“, която трябва да има монопол върху оръжията, заяви Раги пред иранския външен министър, става ясно от изявление на ливанското външно министерство.

Раги призова Иран да започне преговори с Ливан, за да намери „нов подход към въпроса за оръжията на „Хизбула“, като се възползва от отношенията на Иран с партията, така че тези оръжия да не се превърнат в претекст за отслабване на Ливан“. Той попита Арагчи „дали Техеран би приел присъствието на незаконна въоръжена организация на собствена територия“, цитиран от The Times of Israel.

Миналия месец Раги отхвърли покана за посещение в Иран и предложи среща в неутрална, трета страна.

Арагчи се срещна и с ливанския президент Джоузеф Аун и трябваше да проведе разговори с няколко други висши длъжностни лица. След пристигането си вчера той посети мавзолея на бившия лидер на „Хизбула“ Хасан Насрала, който беше убит при масиран израелски въздушен удар над южната част на Бейрут през септември 2024 г.