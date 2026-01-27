Грешки, които правите, когато засаждате хортензии

Обичани заради големите си, цъфтящи глави и красивото си семейство в градински дизайн, хортензиите са предпочитан избор както за начинаещи, така и за опитни градини. Те служат като елегантно растение, което може да направи чудеса за привлекателността на вашия дом . Да не говорим, че хортензиите са чудесни цветя за рязане, за да създадете красиви, цветни аранжировки от целия си дом. Какво да не обичате? Цъфтящият храст е сравнително лесен за гледане и поддръжка, за да избегнете някои често срещани грешки, които всеки прави, когато ги засажда.

Единствените видове хортензии, които трябва да подрежете през есента Може да сте купили едно развълнувано от градинския център, мъчили сте да търсите идеалното място да го засадите и след това... нищо - нито един цвят, който да ви възнагради за цялото ви време и усилия. Ако прегледате блогове или дискусионни форуми за градинарство, ще видите, че това е често срещан проблем, който измъчва много други градинари. Уверете се, че не сте сами, и следвайте този контролиран списък. Има голяма вероятност от една често срещани грешки да е виновата за вашите проблеми с хортензиите. И не съм сигурен, че тъй като многогодишните растения винаги се нуждаят от три години, за да узреят, ще трябва да бъдете търпеливи с новия си храст. Крайният резултат обаче ще ви струва и след като проявите малко търпение и грижа, вашите хортензии ще се развият и ще изглеждат абсолютно необикновено във вашия двор.

Прекомерно торене

Въпреки това, че торовете доставят ключови хранителни вещества на растенията и значително подобряват здравето им, твърде много торове – или прекомерното торене – може да има обратен ефект и да причини пагубни щети. Ако хортензиите ви не цъкат, не ги разпръсквайте с тор и се надявайте на най-доброто.

Има много възможности за избор на тор и може да се покаже изключително трудно решение да имате толкова много опции пред себе си. Ако търсите простота, Gardening Know How препоръчва ежегодно прилагане на химикал с бавно освобождаване, специално създаден за дърво и храни. Ако предпочитате да използвате органичен вариант, опитайте комбинация от торфен мъх, компост и сяра. Когато сте готови да приложите тора, открийте зоната така, че да обграждате линията за капково напояване – т.е. пространството под външната обиколка на клоните на растението – а не директно в основата на хортензията. След като всичко се разпредели, полейте растенията си.

Неправилно подрязване

Хортензиите са изключително капризни, когато става въпрос за резитба. Няма универсални инструкции за резитбата им, тъй като те варират значително между всички видове. Ако отрежете в неподходящо време, може да унищожите цветята на останалата година или ако отрежете твърде много, може да забавите растежа. Какво трябва да направите един домашен градинари

За да избегнете дългосрочни последици от резултата от неправилна резитба, определете дали вашият конкретен сорт хортензия на църкви на стари или нови дървета. Fine Gardening отбелязва, че единственият момент, когато старите сортове трябва да се подрязват, е след като спрат да цвъртят. Сортовете, които цъкат на нови издънки, обаче трябва да се подрязват през пролетта или есента. Ако подрязвате през пролетта, за да направите следния последен слана, но се уверите, че сте завършили резитбата си, преди да се появят малки, зелени пъпки. Ако видите зелените пъпки, хортензията вече е будна и не трябва да се подрязва. Ако искате да подрежете през есента, растенията ще бъдат в латентно състояние и няма риск от състава.

Единствените видове хортензии, които трябва да подрежете през есента Fine Gardening предлага съвет, ако хортензиите ви са склонни да огъват – т.е. теглото на цветовете кара растението да се срутва, особено след обилни валежи. Ако подрежете стъблата, така че да са високи от 45 до 60 сантиметра, това помага на храста да получи достатъчно здрава основа, за да издържи тежките цветове. С узряването на хортензията ви през годините тази основа ще стане все по-силна.

Преполиване

Знаем, че всички растения се нуждаят от вода, за да оцелеят, но ако полеете хортензията сте с твърде много вода, ще ì навредите. Според Gardening Know How , хортензиите обичат влажна, добре дренирана почва. Ключът тук е влажен, а не подгизнала. След като опитате да преполирате растенията си, няма да мине много време, преди корените им да започнат да гнят. SFGATE казва, че гниещите корени ще доведат до пожълтяване на листата, забавен растеж на цветята и като цяло неуспех в процъфтяването. Добро правило е да забодете пръста си в почвата в основата на хортензията. Ако пръстта е суха, продължете и ì дайте хубава глътка вода. Ако пръстта е все още влажна, спрете поливането

Важно е да се отбележи, че има (леко) изключение от това - и то се отнася до сушите . Ако вашият район преживява тежка суша през летните месеци, ще бъде определена необходимостта да увеличите количеството поливане. Внимавайте за увиснали или извийте, сухия лист, тъй като това са ясни признаци, че хортензията се нуждаете от вода по време на суша.