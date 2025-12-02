Най-честите грешки, които тихо убиват бонсая ви

Хората с малък опит в грижите за бонсай могат бързо да се притеснят, когато растението покаже признаци на окапване на листата. Това е разбираемо, тъй като загубата на листа при бонсай обикновено е предупредителен знак, че нещо не е наред.

Поливате ли правилно бонсая си

Както често се случва, окапването на листата при стайните растения може да е признак за неправилно поливане. Евтините бонсаи от градинските центрове, по-специално, често се отглеждат в саксии, които са твърде малки, с прекалено уплътнен субстрат и без дренаж, което води до редица проблеми с поливането.

Затова винаги пресаждайте нов бонсай в съд с дренажен отвор и структурно стабилен, добре дрениран субстрат. Когато поливате бонсаите си, имайте предвид следното: Бонсаите се отглеждат в много малки саксии. Това изкуствено ограничаване на кореновото пространство е една от причините дърветата да останат малки. Това обаче означава също, че саксията съдържа много малко водозадържащ субстрат, от който растението може да черпи вода.

В зависимост от стила на бонсая, поливането отгоре често е трудно. Затова е най-добре да потапяте саксията веднъж седмично, като се уверите, че цялата коренова топка е добре навлажнена. Оставете излишната вода да се отцеди напълно след това. Горният слой почва трябва да е напълно сух, преди да полеете отново.

Преполиването обаче е много по-голям проблем. Ако бонсаят е постоянно твърде влажен, корените ще изгният и дървото ще умре. Прекалено влажната коренова топка е една от малкото добри причини бързо да пресадите бонсая в прясна, суха почва. Отстранете всички изгнили корени и поливайте пестеливо през следващите седмици.

Вашият бонсай на правилното място ли е

Всички бонсай дървета са много светлолюбиви. Затова поставете малките дървета на възможно най-светлото място, но далеч от пряка слънчева светлина. Някои сортове понасят сутрешно и вечерно слънце, но всички бонсаи – на закрито и на открито – трябва да бъдат защитени от интензивното обедно слънце.

Ако вашият бонсай внезапно загуби листата си през есента, възможно е обичайното му местоположение вече да не осигурява достатъчно светлина поради намалените светлинни условия през зимата. Бонсайът реагира, като окапва вътрешните си листа, тъй като те консумират повече енергия, отколкото произвеждат чрез фотосинтеза. Ако случаят е такъв, намерете по-светло място за вашия бонсай през зимните месеци с по-благоприятен ъгъл на светлината.

Торите ли бонсая според нуждите му

Ако торите бонсая си с течен минерален тор или хранителни соли, трябва стриктно да спазвате инструкциите за дозиране на производителя. По-добре е да торите бонсая си малко по-малко, отколкото твърде много.

Ако в субстрата се натрупат прекомерни количества хранителни вещества, корените вече не могат да абсорбират вода и ще изгорят под натоварването със сол – бонсайът ще реагира, като пусне листата си. За да спасите дървото, трябва да премахнете стария субстрат, да изплакнете корените обилно и евентуално да ги подрежете малко. След това пресадете бонсая в прясна почва и се въздържайте от торене за известно време.

Имало ли е промяна на местоположението

Загубата на листа е следствие от промяната на местоположението от оранжерията, градинския център или магазина до вашия дом. Подобно преместване променя цялата среда на бонсая – светлина, температура, влажност, честота на поливане и много други. Този вид промяна е много стресираща за малкото растение и естествено води до окапване на листата.

Не правете грешката да местите дървото отново; вместо това му дайте време (много време!), за да се адаптира към новото си място. Тъй като много бонсаи са чувствителни към промените в местоположението, трябва внимателно да обмислите подходящото място за растението, преди да го преместите, и да го оставите на мира за известно време след това.

Болен ли е или е нападнат от вредители

Разбира се, както при всяко стайно растение, нашествия от вредители, гъбични заболявания или други болести по растенията могат да доведат до загуба на листата. Това обаче е сравнително рядко срещано при бонсаите.

Много бонсаи, особено екзотичните сортове, са чувствителни към пестициди, които могат да причинят повече вреда, отколкото полза. Вредителите трябва да се отстраняват, измиват или контролират с естествени методи.

