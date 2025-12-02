Грешката, която трябва да се избягва през зимата с компоста си

Отново е това време на годината. Градината ви е ожъната, растенията ви започват да вехнат от студените температури и снегът идва. И така, какво можете да направите в началото на зимата, за да подготвите градината и растенията си за следващата пролет? Подгответе се за зимата! Има няколко стъпки и опции, така че продължете да четете и решете кое би било най-подходящо за вашите открити пространства.

Как да превърнете стария си кош за боклук в кошче за компост

Може би дори не сте знаели, че можете да продължите да компостирате през зимата. Можете, но това изисква модификации, ако компостирате горещо, което означава използване на балансирана смес от богати на въглерод и богати на азот материали, за да се създаде топлина, която ускорява разграждането.

Есенен компост: Какво НЕ може да се сложи в купчината, когато листата пожълтеят

Горещото компостиране изисква кислород, поради което обръщането на компостната купчина е задължително при нормални обстоятелства. Обръщането осигурява тази аерация. През зимата обаче трябва да прецените стойността на аерацията в сравнение с риска от излагане на компоста на леден въздух, който ще му позволи да загуби топлина във вътрешността си.

Компостирате за начинаещи: 4 прости стъпки за създаване на ваше собствено градинарско злато

Изводът е, че обръщането на купчината е грешката, която трябва да се избягва през зимата, тъй като прави компоста по-неефективен. Ето защо повечето експерти съветват да спрете да обръщате компоста си през зимата. (Ако се занимавате с много по-пасивно студено компостиране, вероятно така или иначе не обръщате купчината си, така че продължете и прочетете за горещото спрямо студеното компостиране ). В кой момент трябва да спрете да обръщате компоста си? Спрете операциите си по обръщане, след като температурите под нулата се задържат трайно.

Още: Никога не компостирайте растенията си, ако има този специфичен проблем

Изчакайте до пролетта, за да обърнете компоста си

Проблемът с обръщането на компоста през зимата е, че той е изложен на студен въздух в момент, когато разграждането е забавено. Микробите, гъбичките и бактериите са в латентно или по друг начин неактивни. Но обръщането на купчината и оставянето на центъра ѝ да губи ценна топлина ще забави разграждането още повече. Топлината в купчината е важна не само за разграждането, но и за унищожаването на семената на плевелите и патогените, така че е добре да избягвате обръщането, което би изложило компоста на студ и би охладило купчината.

Още: Как да превърнете хранителните остатъци в градинско злато

Ако през зимата ви се случи необичайно топъл период, можете да помислите за бързо обръщане. Можете също така да аерирате пасивно, като поставите PVC тръба с пробити дупки в нея в компостната си купчина. Но в повечето случаи ще искате да добавите „избягвайте обръщането“ към списъка си със съвети за компостиране през зимните месеци.