Не изхвърляйте остатъците от празничната трапеза, обогатете почвата си с тях

Имате наполовина пълен контейнер със зелен фасул, който бавно се връща все по-навътре в хладилника ви, оставили сте кестени да се пекат на открит огън твърде дълго, за да бъдат годни за консумация, или сте открили, че децата ви отказват да ядат брюкселско зеле, независимо колко пъти сте се молели. Какво можете да направите сега с всички тези остатъци от празниците? Не позволявайте на неизядената храна да се разхищава, когато можете да я компостирате.

Листните зеленчуци не са просто чудесна храна за хората; те обогатяват компоста с азот. Нишестета като картофите и сладките картофи са сложни въглехидрати, които осигуряват основни хранителни вещества за растежа на растителните клетки. „Компостирането е важно и за много хора, които искат да предпазят храната от сметището и да се отнасят добре с околната среда“, казва Сам Кинг, директор на Blue Earth Compost в Саутингтън, Кънектикът, „Това е и най-лесният начин да подобрите почвата в градината си.“

Компостирането на остатъците от празниците е евтино и лесно, но едно от най-големите предимства на компостирането у дома е, че ви спестява разходите за химически торове, които да помогнат на градината ви да расте, когато пролетта се завърне. Ако все още нямате компостна купчина, есента е чудесно време да започнете. Тези богати на хранителни вещества остатъци от празниците добре балансират градинските отпадъци като листа и градински остатъци, за да осигурят правилната смес от компостируеми материали.

Не всичко от празничната ви трапеза трябва да отива в купчината за компост у дома. Утайка от кафе, чаени листа, хлебчета, черупки от ядки, зелен фасул, царевични кочани, кори от тиквички и други плодове и зеленчуци са приемливи материали за добавяне към вашия компост. Заедно с окосената трева и окосените растения, те са известни като „зелени“ материали, които ще добавят влага и хранителни вещества към вашата купчина. Просто не забравяйте да смесите достатъчно „кафяви“ материали като паднали листа, дървени стърготини, подрязани храсти, черупки от яйца, дървесна пепел, слама или настъргана хартия, за да поддържате купчината си пореста. Това позволява въздушен поток, така че хранителните остатъци и други „зелени“ материали да могат адекватно да се разградят в почвата.

Ако правите домашно компостиране, извадете празничните отпадъци, които не би трябвало да отиват в купчината ви в задния двор - като пуйката. Месото, костите, сиренето, дресингите за салати и други мазнини не се разграждат лесно в среда с по-ниски температури на типична купчина за компост в задния двор и могат да привлекат вредители в двора ви . Сготвените плодове и зеленчуци могат да бъдат приемливи, стига да не са пренаситени с масла, бульон или подправки. Ако все още сте натъжени от отпадъците, Сам Кинг от Blue Earth Compost обяснява, че търговските услуги за компостиране позволяват на собствениците на жилища да компостират по-твърди органични материали като месо, кости и мазнини, които изискват по-високи температури, за да се разградят в почвата.

Също така избягвайте добавянето на мухлясали остатъци, растителни материали, които са болни или са били третирани с химикали, плевели или семена на плевели, които могат да се регенерират във вашата купчина. Въоръжени с тези правила, с дойда на пролетта ще имате богата, органична почва, готова да добавите към градинските си лехи.