Как да засадите джинджифиловото растение, за да расте по-бързо

Един съвет за засаждане може да помогне на вашия джинджифил (Zingiber officinale) да расте по-бързо, преди коренищата му да докоснат почвата, и това започва с начина, по който го подготвяте. Джинджифилът произхожда от тропическа, влажна среда и расте от дебели коренища, които поникват само когато условията са достатъчно топли, за да ги събудят от латентност. Градинарите може да се затрудняват с бавния растеж, когато джинджифилът тепърва започва, но можете да преодолеете това, като накиснете и покълнете коренищата на закрито.

Можете да отглеждате джинджифил от парче джинджифил, но ето какво трябва да знаете : Коренищата на джинджифила могат да бъдат закупени от разсадник или магазин за хранителни стоки, въпреки че някои парчета от магазина за хранителни стоки може да бъдат третирани с инхибитори на растежа, които предотвратяват покълването. Търсете пълни участъци с няколко възли, където вече се опитва да се появи нов растеж. Корените могат да се засаждат цели или разделени на участъци с поне две очи, но всички разрези трябва да се оставят да калусират преди засаждане, за да се предотврати гниене.

След като имате жизнеспособни растения, насърчете ранния им растеж, като ги покълнете на закрито в края на зимата или началото на пролетта. Това време - около шест до осем седмици преди последната слана - дава на джинджифила предимство за дългото време, необходимо за узряване. Тъй като джинджифилът расте само когато почвата е топла, покълването на закрито помага за преодоляване на разликата между хладното пролетно време и топлината, която предпочита. Процесът зависи от топлина, влага и внимателно боравене, но когато се направи добре, растенията се установяват по-бързо, след като бъдат преместени в контейнери или градински лехи.

Как накисването на джинджифил във вода помага за растежа му

Джинджифилът расте добре, когато е накиснат в топла вода, защото той стимулира коренището да излезе от състояние на покой. Новозакупеният джинджифил може да е инхибиран и да реагира бавно. Това е особено вярно, когато коренищата идват от магазина, защото може да са били третирани, за да се предотврати преждевременното поникване. Накисването за една нощ рехидратира тъканта, което улеснява растението да започне да произвежда корени и издънки. Ако искате да отглеждате джинджифил на закрито за целогодишна реколта или да го преместите на открито, ранното поникване е важно, защото джинджифилът расте само когато температурата на почвата се задържи над 20 градуса по Целзий.

След накисване, поставете коренищата на джинджифила в плитки контейнери, пълни с рохкава, добре дренирана почва и ги съхранявайте на топло място - между 21 и 27 градуса по Целзий - за да насърчите развитието на пъпките. Покълването на закрито, шест до осем седмици преди последната слана, дава време на джинджифила да образува издънки, преди да бъде изложен на външни условия. Поливането трябва да е леко в началото, за да се предотврати гниене, но редовно, след като се появят връхните издънки.

След като кълновете се установят, засадете ги в широки саксии, пълни с богата, добре дренирана почва за саксии. Една от най-често срещаните грешки, които всеки прави, когато отглежда джинджифил, е да не му даде нужното пространство - джинджифилът расте хоризонтално, така че се нуждае от по-широка саксия. С затоплянето на времето можете бавно да преместите растенията навън, а държането им в саксии ви дава възможност да ги преместите обратно вътре, когато температурите паднат под 10 градуса по Целзий.