Как да "актвирате" бамбука на щастието, за да ви донесе късмет

Защо се нарича „бамбук на щастието“?

Едно от най-добрите стайни растения, което носи късмет, е бамбукът и се активира по 4 лесни начина.

Бамбукът е едно от растенията, които носят щастие в дома.

За да работи, трябва да му осигурите 4 условия.

Празничният сезон бавно приключва, но не и възможността да призовем късмет и по-добри дни - с помощта на едно мощно растение. Фън шуй отдавна е обявил щастливия бамбук за скромен талисман на дома. Това е зелена, спираловидна красавица, която се подарява за късмет и расте с години дори в домовете на хора, които забравят за своя зелен домашен любимец. Това растение е перфектна комбинация от естетика, мистика и невероятна издръжливост. Ако търсите зелен приятел с характер, който ще ви прости всичките ви грешки на новобранец, това е растението за вас - просто трябва да знаете как да го активирате.

Този бамбук всъщност не е бамбук, а разновидност на драцената - Dracaena sanderiana от семейство агави. И е спечелил магическата си репутация благодарение на ученията на фън шуй, пише "Sensa".

Смята се, че спираловидните му стъбла се усукват и привличат положителна чи енергия в дома, носейки:

Успех в работата и бизнес начинанията.

Финансово благополучие.

Хармония и мир в семейните отношения.

Успех в любовта.

Основни предимства: красота, която не изисква много усилия

Работи навсякъде.

Той прощава забравата. Растението е по-вероятно да умре от прекомерни грижи.

Специално допълнение към всеки интериор.

Може да се отглежда във вода, създавайки модерни терариуми с камъни, или в земята.

Ще се впише във всеки стил, от минимализъм до еко.

Броят на стъблата е много важен

2 за любов и хармония

3 за късмет

5 за богатство

7 за здраве

но дори едно стъбло действа като мощен талисман!

8 за просперитет

Числото 4 обикновено се избягва, защото звучи подобно на думата за „смърт“ на китайски.

Златни правила за грижа

Въпреки непретенциозността си, за да поддържате талисмана си силен и зелен, си струва да запомните три прости стъпки.

Отглеждане във вода: Най-популярният метод.

Използвайте негазирана или филтрирана вода.

За красота и стабилност, добавете декоративни камъни на дъното.

Използвайте филтрирана, дестилирана или дъждовна вода - тази вода не съдържа хлор и флуор, които могат да увредят корените.

Ако трябва да използвате обикновена чешмяна вода, оставете я да престои 24 часа, за да се изпари хлорът, преди да я използвате.

Сменяйте водата на всеки 7-10 дни, за да предотвратите растежа на водорасли и бактерии, и винаги се уверявайте, че корените са потопени.

Отглеждане в земята: По-традиционен и стабилен вариант

Лека, многофункционална почва е подходяща. Ключът е да се осигури добър дренаж.

Не прекалявайте с торенето.

Щастливият бамбук не изисква често торене - достатъчно е течен тор с високо съдържание на азот (N), но веднъж на 2-3 месеца, разреден във вода, или го оставете напълно без тор, ако расте във вода, като просто сменяте водата редовно. Важното е да знаете, че бамбукът не понася хлор.

Светлина: Дифузна, частична сянка. В идеалния случай прозорец, обърнат на изток или север.

Температура: Приятна стайна температура (18-25°C). Избягвайте течение и студени первази на прозорците през зимата.

Чистота: Избършете праха от чаршафите с влажна, мека кърпа. Това ще възстанови блясъка им и ще помогне на растението да диша.

Редовно отстранявайте жълтите листа и подрязвайте тънките или дълги стъбла, за да насърчите гъстотата. Използвайте чисти ножици, за да избегнете внасянето на бактерии или гъбички.

Местоположение

Фън шуй препоръчва:

Източната или югоизточната част на дома за растеж, просперитет и положителна енергия.

Бюро или хол, където растение може да циркулира положителна енергия.

Конкретните позиции могат да зависят и от личния план за багу във вашата къща.

Декоративни елементи

Често във вазата с вода се добавят малки камъчета или стъклени мъниста - това стабилизира растението и допринася за естетиката и по-добрата енергия на пространството.

Ами ако листата пожълтяват:

Най-честата причина е излишъкът от хлор и флуорид във водата. Преминете към филтрирана или дестилирана вода.

Друга причина е твърде много слънчева светлина.

Щастливият бамбук е идеално начало в света на стайните растения и достойно допълнение към колекцията на опитни градинари. Не изисква много поддръжка, но осигурява на собственика си усещане за комфорт, стилен декор и благополучие.