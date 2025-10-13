Използваха бамбук за създаването на биоразградима пластмаса

Учени от Китай са създали биоразградима пластмаса на базата на бамбук, която е толкова издръжлива, колкото традиционната, пише сайтът New atlas, позовавайки се на публикация в сп. "Нейчър къмюникейшънс".

Как се прави бамбуковата пластмаса

Бамбуковата пластмаса е атрактивен екологичен материал с различни потенциални приложения, но нейните издръжливост и рециклируемост досега оставаха под въпрос. Изследователи от Североизточния лесотехнически университет в Харбин са намерили решение на проблема, разработвайки нов метод за производство на пластмаса на бамбукова основа. Чрез него се получава по-здрав материал, който може да се конкурира с традиционните пластмаси и да се разгради в почвата за по-малко от два месеца.

Това е голяма крачка напред в сравнение с бамбуковите пластмасови композити, използвани за направата на домакински артикули като съдове за сервиране и прибори за хранене. Те обикновено се състоят от пълнеж на базата на бамбукови влакна, обграден с епоксидна смола или подобна полимерна матрица. Тези продукти могат и да изглеждат като по-устойчиви варианти в сравнение с обикновената пластмаса, но използването на пластмасови матрици ги прави трудни за рециклиране.

За целите на настоящото изследване учените са използвали двуетапен процес за създаване на подобрен пластмасов материал на бамбукова основа. В резултат на прилагането му те са получили здрава и стабилна пластмаса, която може да се оформя и моделира по различни начини и да намери редица приложения.

Източник: БТА