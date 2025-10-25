Как да отгледате магнолия в саксия

Магнолиите са популярни дървета за засаждане заради красивите си цветове и невероятния аромат, който изпълва въздуха с прекрасен аромат. Това цъфтящо дърво ще внесе нотка романтика във вашия двор и ще ви накара да се почувствате сякаш сте стъпили на снимачната площадка на „Отнесени от вихъра“.

Как се прави зазимяване на магнолия

Въпреки че типичното магнолиево дърво може да бъде масивно, достигайки височина от 18 до 24 метра, има по-малки разновидности като магнолията „Little gem“ (Magnolia grandiflora), магнолията „Ann“ (Magnolia liliflora x Magnolia stellata) и звездообразната магнолия (Magnolia stellate), зашеметяващ бял сорт, който ще изпълни двора ви с божествен аромат . Тези по-малки разновидности са идеални за засаждане в контейнери и са идеални за тези, които живеят в апартамент или жилищен блок.

Когато засаждате магнолиите си в контейнери, не е нужно да се притеснявате за много място. Можете да ги поставите на верандата, терасата, балкона или дори да ги държите на закрито. Тази гъвкавост означава, че не сте ограничени само до отглеждането на тези прекрасни дървета в зоните им на растеж. Това е удобно, когато става въпрос за неочаквано време, което може да причини вреда на вашите дървета, като например екстремен студ, силни ветрове или дори твърде много топлина и слънце. Засаждането на вашите магнолии и грижите за тях не са сложни, но има някои неща, които трябва да запомните, за да дадете на дървото си най-добрия старт.

Как успешно да засадите магнолия в саксия

Изборът на подходящ съд за вашата магнолия може да означава разликата между дърво, което процъфтява, и такова, което се бори за растеж. Сортът също ще играе роля в размера на саксията, която трябва да използвате. Търсете кръгли, дълбоки саксии, които не се стесняват на дъното, така че да има достатъчно място за корените. Трябва да изберете съд въз основа на това колко високо ще бъде дървото, когато узрее. Уверете се, че съдът има много дренажни отвори. Ако саксията е голяма, вземете подвижна кутия, която да поставите под нея преди засаждане, за да можете лесно да я местите.

Какви тънкости има в отглеждането на магнолия

След като саксията ви е избрана, напълнете я до средата с добра почвена смес, която ще позволи на водата да се отцежда лесно. След като тази задача е изпълнена, поставете дървото в саксията и добавете още почва, докато тя се изравни с растението и корените са покрити. Оставете поне 5 до 10 сантиметра разстояние от почвата до върха на саксията. Тези прекрасни дървета са издръжливи в зони 4 до 9 и обичат пълна слънчева светлина, от пролетта до есента, така че намерете място, където дървото може да получава поне четири до шест часа пълно слънце дневно. Хубавото на това да сте в контейнер е, че можете да преместите дървото на по-слънчево или по-сенчесто място, ако е необходимо.

Знаете ли как се отглежда магнолия в саксия

Как да се грижите за магнолия в саксия

Водата е много важна през първите няколко месеца, през които дървото ви расте. Поливайте дървото, когато почвата е суха на няколко сантиметра от върха. Насищайте почвата, докато водата започне да се оттича от дупките в долната част. Имайте предвид дренажните отвори, ако дървото ви се намира на закрито или на верандата, за да можете да го преместите на място, където оттичащата се вода няма да е проблем. Магнолиите предпочитат по-влажни условия, така че ако живеете в по-сухи райони, където не валят много валежи, може да се наложи да поливате дървото си ежедневно. Твърде много вода също може да е проблем, така че опитайте този достъпен и екологичен трик, за да не преполивате растенията си отново . Ако смятате, че почвата е твърде влажна, приберете кофата за друг ден.

Не торете магнолиите си, докато не се установят в саксиите си, обикновено само няколко месеца след засаждането. След като се установят, добавете бавно освобождаващ се гранулиран тор, предназначен за храсти и дървета, през пролетта, а след това отново през есента. Магнолиите не се нуждаят от много резитба. Те цъфтят върху стара дървесина, така че никога не е желателно да ги подрязвате през есента или началото на зимата, докато са в латентно състояние, или ще премахнете пъпките за следващия вегетационен период. Ако е необходимо, отървете се от всички мъртви или болни клони веднага след цъфтежа. Ако имате проблеми с вредители, маслото от нийм е подходящо за отстраняване на проблема. Ще искате да приложите третирането четири пъти, с две седмици между всяко третиране. Правете това вечер или рано сутрин, за да избегнете слънчево изгаряне.