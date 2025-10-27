Как да отглеждаме краставици на закрито за целогодишна реколта

Как да се грижим за краставици на закрито

Краставиците са добре дошло допълнение към градините, виреят с минимални грижи и дават изобилни плодове за салати, сок и други. Въпреки че вашите открити краставични растения вероятно са в латентно състояние за сезона, все още е възможно да се насладите на изобилие от хрупкави, домашно отглеждани краставици. Въпреки че обикновено се смятат за лятна култура , с правилните условия и малко вертикално пространство, краставиците могат да виреят на закрито целогодишно. По-долу експерти по градинарство споделят как най-добре да отгледате процъфтяващо растение краставица от уюта на вашия дом.

Най-добрите сортове краставици на закрито

Сортовете краставици за отглеждане на закрито и открито могат да се различават значително по добив, начин на растеж и изисквания за грижи, казва Харисън Мийкинс, специалист по градинарство в Sun Gro Horticulture. За отглеждане на закрито той препоръчва компактни, партеногенетични сортове – което означава, че не изискват опрашване – като Bush Companion и Spacemaster 80. Тами Синс, майстор градинар и основател на TN Nursery, е съгласна, добавяйки, че късите, храстовидни видове са идеални за отглеждане на закрито.

Как да засадите краставици на закрито

Засаждането на краставици на закрито е сравнително лесно, но те се нуждаят от правилния контейнер, почва и нива на слънчева светлина, за да покълнат и да виреят. Нашите експерти препоръчват да следвате тези основни стъпки за засаждане на краставици на закрито.

Изберете контейнер: Изберете контейнер с дълбочина най-малко 30 см и достатъчен брой дренажни отвори, казва Мийкинс. По-големите контейнери са идеални, ако искате по-обилни добиви.

Изберете правилната почва: Изберете почва за саксии, която се отцежда добре, като същевременно запазва достатъчно хранителни вещества.

Засадете семената: Засадете всяко семе на дълбочина приблизително два пъти по-голяма от диаметъра му. „Уверете се, че почвата е влажна преди засаждане и че нивото на влажност остава високо, докато семената покълнат“, казва Мийкинс.

Или разсад на растения: За разсад се уверете, че почвата е влажна и дълбочината на разсада е на едно ниво с почвената линия в контейнера. „За разлика от доматите, краставиците не пускат странични корени, така че твърде дълбокото засаждане може да увеличи шансовете за болести и гниене“, предупреждава Мийкинс.

Поливайте растението: Поддържайте почвата влажна, но не и подгизнала, тъй като застоялата вода може да доведе до гниене на корените . Постепенно намалявайте нивото на влажност, докато разсадът се развива.

Добавете пергола: С развитието на растението, помислете за поставяне на пергола или използване на клетки за опора. Дори компактните сортове могат да се възползват от това, казва Мийкинс.

Осигурете достатъчно слънчева светлина и топлина: Краставиците предпочитат топла среда, казва Синс. „Затова държа саксиите близо до слънчев прозорец или под лампи за отглеждане , които светят поне 12 до 14 часа на ден“, добавя тя.

Как да се грижим за краставици на закрито

С адекватни грижи, краставиците могат да дадат изобилна реколта на закрито.

Вода

Краставиците предпочитат постоянна влага, но твърде много може да причини проблеми като кореново гниене. Като общо правило, поливайте краставиците си, когато горният слой почва е сух.

Слънчева светлина

Тези плодове се нуждаят от шест до осем часа пълно слънце, за да виреят на закрито. Въпреки това, Мийкинс препоръчва излагане на новозасадените семена на частична слънчева светлина в продължение на една седмица, след което постепенно да се увеличават количествата слънчева светлина, докато узреят, процес, известен като закаляване. (Разсадът вече е закален, така че може веднага да поеме пълно слънце).

Почва

Когато се отглеждат на закрито, краставиците се нуждаят от богата на хранителни вещества, леко киселинна и добре дренирана почва за саксии.

Температура

Идеалните температури за краставиците са около 23 до 29 градуса по Целзий, казва Мийкинс. Той добавя, че топлинен стрес може да възникне при температури над 29 градуса по Целзий.

Тор

Повечето овощни или зеленчукови растения се нуждаят от адекватни хранителни вещества, за да поддържат високи добиви. „Започнете с балансиран тор със съотношение NPK около 1:1:1“, казва Мийкинс. „След това преминете към нещо по-богато на фосфор и калий, след като се появят цветове.“ Избягвайте добавянето на твърде много азот, тъй като това може да накара растенията да произвеждат повече листа, отколкото плодове.