Мартин Владимиров: Действията на САЩ във Венецуела са сигнал към Китай и Русия

През последните 48 часа се наблюдава рязка промяна в потока на венецуелския петрол – вместо към Китай, където до момента отиваха около 75% от доставките, суровината се пренасочва към Съединените щати. Това заяви в предаването „Лице в лице“ на bTV Мартин Владимиров, директор на програма „Енергетика и климат“ в Центъра за изследване на демокрацията.

По думите му това е целенасочена стратегия на администрацията на Доналд Тръмп, която цели контрол върху венецуелския износ и захранване на рафинериите в района на Мексиканския залив. Тези рафинерии традиционно работят с венецуелски тежък нефт, който е по-изгоден за тях в сравнение с алтернативните сортове, използвани по време на санкциите.

Сигнал към Китай и Русия

Владимиров подчерта, че действията на САЩ във Венецуела са ясен геополитически сигнал към Китай и Русия, че не са добре дошли в западното полукълбо. Според него това е първа стъпка към по-дълбок геоикономически разлом в Латинска Америка, където Вашингтон ще се опита да изтласка Пекин и Москва от ключови стратегически сектори.

„Китай през последните 20 години се превърна в основен търговски партньор на редица латиноамерикански държави – нещо, което е недопустимо според визията на администрацията на Тръмп“, посочи експертът. Той добави, че САЩ традиционно разглеждат региона като своя сфера на влияние, но са загубили позиции за сметка на по-голямата финансова и търговска мощ на Китай.

Още: Тръмп: Може да контролираме Венецуела години наред. Много изгодно ще я възстановим

„Загубата на Венецуела би била сериозен удар за интересите на Пекин и Кремъл. Китай, който е инвестирал между 60 и 70 млрд. долара във венецуелски проекти, си възстановяваше средствата чрез доставки на нефт като форма на разплащане по дългове. Сега тези доставки са под въпрос“, допълни експертът.

Според Владимиров случващото се не е нито битка за „петродолара“, нито за замяната му с китайския юан. Доларът остава основната валута за международни разплащания, включително и за китайските компании. По-скоро става дума за геостратегически контрол и влияние.

Още: Тръмп превъртя играта: С парите от своя петрол Венецуела ще купува само стоки от САЩ

Въпреки очакванията, пазарите реагират спокойно – цената на суровия петрол дори спада. Това показва, че липсата на около 500 хил. барела дневно венецуелски нефт не създава напрежение, а инвеститорите не вярват в обещанията за мащабни американски инвестиции във Венецуела. Причините са високата цена на добива, липсата на инфраструктура, корупцията и непредсказуемата бизнес среда.

Санкциите срещу Лукойл

Владимиров коментира и темата за санкциите срещу „Лукойл“ и възможната продажба на активите на компанията. По думите му Chevron и инвестиционният фонд Quantum Energy са подали заявление за разрешение от Министерството на финансите на САЩ да закупят активите на „Лукойл“ на стойност около 22 млрд. долара.

Очаква се Chevron да се интересува основно от активите в Казахстан, където е партньор на „Лукойл“ в добивни проекти, докато Quantum Energy може да се насочи към европейските активи, включително рафинерията в Бургас. Не е изключено част от активите впоследствие да бъдат препродадени.

Още: Мартин Владимиров: Арестът на Мадуро няма да промени веднага цените по бензиноколонките у нас

Според експерта евентуално навлизане на Chevron в Бургаската рафинерия би променило качествено енергийния пазар в Югоизточна Европа. Това би означавало повече инвестиции, по-голяма прозрачност и откъсване от използването на енергетиката като инструмент за политическо влияние.

„Стратегическите активи у нас е по-добре да бъдат собственост на компании от държави съюзници на България, за да не се използват като оръжие срещу националния суверенитет“, подчерта Владимиров.

Още: Икономист каза кой е истинският особен управител в "Лукойл"

Решението за сделката ще зависи основно от Министерството на финансите на САЩ и Белия дом. Макар формално ръководството на „Лукойл“ да трябва да даде съгласие, реално възможностите за избор са силно ограничени, коментира експертът.