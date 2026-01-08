Национализират най-важния обект на "Лукойл" в чужбина

Иракското правителство е одобрило план за национализация на стратегически най-важния обект на енергийния гигант „Лукойл“ извън Русия - "Западна Курна-2", едно от най-големите нефтени находища в света. Целта е да се избегнат прекъсвания в работата, предизвикани от санкциите на САЩ срещу компанията, която е мажоритарен собственик. Управляваната от държавата Basra Oil Company ще поеме операциите на петролното находище за 12 месеца, съобщава Reuters, позовавайки се на две официални лица.

„Стремим се да поддържаме производството да върви гладко, докато Ирак се ориентира в условията на несигурност около санкциите на САЩ, и ще търсим потенциални купувачи за дела на „Лукойл“ през 12-месечния период“, казва служител на Basra Oil.

Форсмажор

"Лукойл" обяви форсмажор през ноември в находището "Западна Курна-2", след като бе засегната от суровите наказателни мерки на Доналд Тръмп заедно с другия руски петролен гигант „Роснефт“. Целта на републиканеца беше чрез санкциите да спре потока на пари към военната машина на диктатора Владимир Путин, чиято инвазия в Украйна продължава.

Санкциите са привлекли оферти от десетки инвеститори, включително американските петролни гиганти Exxon Mobil и Chevron, както и частния инвестиционен фонд Carlyle, твърдят източници.

„Държавната компания Basra Oil Company ще покрива заплатите на местния персонал, оперативните разходи и плащанията към подизпълнителите, като ще използва сметка, свързана с нефтеното находище "Маджнун", за да улесни процеса“, казва иракски мениджър в находището пред Reuters.

Производството в "Западна Курна-2" остава стабилно

Производството остава стабилно на ниво от около 465 000 до 480 000 барела на ден, гласи информацията.

Оперативният дял на „Лукойл“ от 75% в находището беше най-големият ѝ чуждестранен актив. Компанията има срок до 17 януари да продаде задграничните си активи според последните разпореждания на Министерството на финансите на САЩ.

Находището осигурява около 0,5% от световните доставки на петрол и 9% от добива в Ирак, втория по големина производител в ОПЕК след Саудитска Арабия.

Лицензионната площ на находището е около 300 квадратни километра, а запасите му се оценяват на близо 14 млрд. барела извлекаем петрол.

