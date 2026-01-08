Войната в Украйна:

Радар за икономика: Най-важните новини на 8 януари 2026 г.

08 януари 2026, 23:00 часа 379 прочитания 0 коментара
Радар за икономика: Най-важните новини на 8 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 8 януари 2026 г.

КЗК проверява за картел при доставката на храна в болниците

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) извършва проверки на място в офиси на фирми в София във връзка с разследване за евентуален картел при обществени поръчки за доставка на храна в лечебни заведения, съобщи членът на КЗК Жельо Бойчев. Производството е образувано след постъпил на 2 октомври 2025 г. в антимонополния орган сигнал от народния представител Васил Пандов. Той пък обясни, че поводът за сигнала му е бил Пламенка - основният свидетел на прокуратурата по обвинението срещу Благомир Коцев. КЗК проверява за картел при доставката на храна в болниците

"Какво е искал да каже авторът": Счетоводителите в паника от новия неясен Закон за ДДС, наемодатели и фирми на нокти

Пълна какофония и объркване царят сред счетоводителите у нас заради чисто новите промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Мнозина експерти са в пълно неведение за някои от реформите, тъй като според тях текстовете са неясни и дават възможност за спорни тълкувания. "Какво е искал да каже авторът": Счетоводителите в паника от новия неясен Закон за ДДС, наемодатели и фирми на нокти

КФН издаде първия лиценз за криптоактиви в България

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Комисията за финансов надзор (КФН) издаде първия лиценз в България по Регламента за пазарите на криптоактиви (MiCA) на „Аларик Секюритис“ ООД, съобщиха от регулатора.С този акт България се нареди сред държавите членки, които реално и ефективно прилагат новата европейска регулаторна рамка за криптоактивите, и създават предвидима и стабилна среда за развитие на финансовите иновации. КФН издаде първия лиценз за криптоактиви в България

Тръмп превъртя играта: С парите от своя петрол Венецуела ще купува само стоки от САЩ

От света - поредна ексцентрична идея на Доналд Тръмп. Тя е Венецуела да купува само направени в САЩ стоки (продукти) с парите, които страната ще получава от новата си петролна сделка. За каква нова петролна сделка говори той – държавният секретар на САЩ Марко Рубио вече обясни. Накратко – САЩ ще контролират износа на венецуелски петрол, ще го продават на пазарни цени, без отстъпките за Китай, Иран и Русия и парите от тези сделки ще се разпределят и харчат само както Вашингтон каже. Тръмп превъртя играта: С парите от своя петрол Венецуела ще купува само стоки от САЩ

Национализират най-важния обект на "Лукойл" в чужбина

А в Ирак одобрило план за национализация на стратегически най-важния обект на енергийния гигант „Лукойл“ извън Русия - "Западна Курна-2", едно от най-големите нефтени находища в света. Целта е да се избегнат прекъсвания в работата, предизвикани от санкциите на САЩ срещу компанията, която е мажоритарен собственик. Управляваната от държавата Basra Oil Company ще поеме операциите на петролното находище за 12 месеца.

Национализират най-важния обект на "Лукойл" в чужбина

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
ДДС КФН КЗК Лукойл петрол Венецуела
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес