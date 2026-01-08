Радар за икономика: Най-важните новини на 8 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 8 януари 2026 г.

КЗК проверява за картел при доставката на храна в болниците

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) извършва проверки на място в офиси на фирми в София във връзка с разследване за евентуален картел при обществени поръчки за доставка на храна в лечебни заведения, съобщи членът на КЗК Жельо Бойчев. Производството е образувано след постъпил на 2 октомври 2025 г. в антимонополния орган сигнал от народния представител Васил Пандов. Той пък обясни, че поводът за сигнала му е бил Пламенка - основният свидетел на прокуратурата по обвинението срещу Благомир Коцев.

"Какво е искал да каже авторът": Счетоводителите в паника от новия неясен Закон за ДДС, наемодатели и фирми на нокти

Пълна какофония и объркване царят сред счетоводителите у нас заради чисто новите промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Мнозина експерти са в пълно неведение за някои от реформите, тъй като според тях текстовете са неясни и дават възможност за спорни тълкувания.

КФН издаде първия лиценз за криптоактиви в България

Комисията за финансов надзор (КФН) издаде първия лиценз в България по Регламента за пазарите на криптоактиви (MiCA) на „Аларик Секюритис" ООД, съобщиха от регулатора.С този акт България се нареди сред държавите членки, които реално и ефективно прилагат новата европейска регулаторна рамка за криптоактивите, и създават предвидима и стабилна среда за развитие на финансовите иновации.

Тръмп превъртя играта: С парите от своя петрол Венецуела ще купува само стоки от САЩ

От света - поредна ексцентрична идея на Доналд Тръмп. Тя е Венецуела да купува само направени в САЩ стоки (продукти) с парите, които страната ще получава от новата си петролна сделка. За каква нова петролна сделка говори той – държавният секретар на САЩ Марко Рубио вече обясни. Накратко – САЩ ще контролират износа на венецуелски петрол, ще го продават на пазарни цени, без отстъпките за Китай, Иран и Русия и парите от тези сделки ще се разпределят и харчат само както Вашингтон каже.

Национализират най-важния обект на "Лукойл" в чужбина

А в Ирак одобрило план за национализация на стратегически най-важния обект на енергийния гигант „Лукойл“ извън Русия - "Западна Курна-2", едно от най-големите нефтени находища в света. Целта е да се избегнат прекъсвания в работата, предизвикани от санкциите на САЩ срещу компанията, която е мажоритарен собственик. Управляваната от държавата Basra Oil Company ще поеме операциите на петролното находище за 12 месеца.

