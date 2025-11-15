Как да подготвите растенията на терасата за зимата

Вероятно сте обожавали гледката на любимите си бегонии и хости, които красят верандата ви през цялото лято и чак до есента. В края на краищата има много прости начини да преобразите верандата си с цветя и растения . Но щом температурите започнат да се охлаждат и светлината започне да отслабва по-рано всяка вечер, вашите растения ще се нуждаят от допълнителна грижа, за да оцелеят в студа. Ако предприемете правилните стъпки, можете да защитите ценните си растения през цялата зима.

Това е особено валидно, ако имате правилните растения за целта – тоест зимоустойчиви многогодишни растения, които не са прекалено чувствителни към температурните колебания във вашия регион. Всичко, което трябва да направите, е да поставите растенията си за веранда в правилните саксии, да добавите мулч, за да запазите топлината, и да намалите торенето – и можете да бъдете сигурни, че вашите растения за веранда ще издържат през зимата.

Тъй като растенията на вашата тераса растат в саксии или контейнери, процесът на презимуване е различен от този на техните градински приятели, които растат в почвата. Всъщност, дори за един и същ вид растение, прекарването на зимата в саксии може да бъде по-трудно, тъй като корените им нямат изолацията, осигурена от градинската почва. Контейнерите също са уязвими към покачването и спадането на температурите през зимата, което може да доведе до многократно замръзване и размразяване и по този начин да стресира растението.

Преди да предприемете стъпки за защита на растенията си от студа, трябва да се уверите, че саксиите им са подходящи за оцеляване през зимата. Глинените или керамичните саксии са изложени на риск от напукване в студеното време. Ако имате такъв тип саксии, трябва да пресадите растенията си в саксии от фибростъкло, метал, смола или тежка пластмаса.

Съвети за предпазване на вашите терасовидни растения през зимата

Мулчирането на външни растения през есента е изключително важно за запазване на влагата и топлината и няма причина да не се отнасяте по същия начин към вашите саксийни градински красавици, щом температурите започнат да падат. Добавянето на слой слама, кора, листа или сено след първата слана може да осигури на вашите растения така необходимия слой изолация. Оставянето на растенията да изпитат по-студените температури им помага да преминат в период на латентност, което ги предпазва от зимното време. Твърде ранното мулчиране може да ги накара да растат.

Освен това, можете да увиете саксиите си с мехурчесто фолио, за да им осигурите допълнителен слой защита, преди да добавите мулч. Въпреки че може да е изкушаващо да изнесете растенията си за тераса близо до слънцето, за да се борят със студа, това всъщност може да има обратен ефект. Поставянето на растенията директно на слънце често може да засили цикъла на замръзване-размразяване. Вместо това, трябва да помислите за групиране на саксиите си заедно и поставянето им на сянка близо до стена. Това ще предпази растенията ви от студени ветрове и ще осигури по-постоянна температура за тях.

Освен че предприемате тези директни мерки за защита на вашите растения за тераса, трябва да спрете и всяко торене много преди да настъпи зимата. Тъй като всеки нов растеж е сериозно застрашен от увреждане от слана, спрете да подхранвате растенията си около шест седмици преди първата смъртоносна слана във вашия регион. Освен това, растенията естествено започват да пестят енергия и да навлизат в период на покой, след като температурите започнат да падат след есента. Ако продължите да давате на растенията си допълнителна доза хранителни вещества, от които не се нуждаят, това може да ги принуди да развият нова листа и да не им даде достатъчно време да се аклиматизират към студа. Излишните хранителни вещества също могат да се натрупат в почвата и да повредят корените.