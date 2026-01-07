Кафенето, в което се приемат поръчки на жестов език

Кафене в Орегон, което приема поръчки на жестов език, се превърна в ценно място за общността на глухите, предлагайки както пространство за събирания, така и възможности за работа на хора с увреден слух, съобщи "Асошиейтед прес".

Американският жестов език (ASL) е основният език в кафене Woodstock в Портланд, съобщават местни медии. Хората, които не говорят ASL, могат да използват микрофон, който транскрибира поръчките им на екран. Много хора се преместват от цялата страна, за да работят в кафенето, тъй като за глухи и хора с увреден слух често е трудно да намерят работа, каза Андре Грей, който помогна за откриването на заведението, пред местната новинарска агенция на жестов език.

Кафенето, собственост на CymaSpace - организация с нестопанска цел, която прави изкуството достъпно за общността на глухите, е домакин на седмични срещи по ASL и игрови вечери. Популярното вторнично събитие Sign Squad привлича хора като Зак Солсбъри, роден с рядко генетично заболяване, което постепенно засяга слуха и зрението му, и Ейми Уочспрес, която започва да учи жестов език преди девет години, след като губи слуха си.

Участниците са с различни нива на слух – от напълно глухи хора, комуникиращи чрез жестове, до ученици на въвеждащи курсове по ASL и хора с увреден слух, които четат по устни и използват ръчни сигнали.

„Това, което просто обичам, е, че идват толкова много различни хора“, казва Уочспрес. „Толкова е еклектично… много различни хора от най-различни среди. Общото между нас е, че използваме знаци.“

Грей отбелязва пред АП, че първоначално е имало планове за придобиване на съседни свободни сгради за Център за равнопоставеност на глухите, но голяма част от финансирането е била съкратена след смяната на президентската администрация. CymaSpace се надява да осигури средства чрез частни организации и бъдеща краудсорсинг кампания. „Това дава сила на общността, вместо страх от знаците. Ние сме толкова горди с това, което сме“, допълва той.

