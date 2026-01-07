Софтуерен проблем оставя пациенти без животоспасяващи лекарства

Пациенти алармират, че рецепти по НЗОК не се изпълняват от аптеките заради софтуерен проблем. Така болни хора остават без жизненоважни лекарства. За проблема разказа и Огнян Узунов, който се е опитал да купи медикаментите на възрастната си майка, за която се грижи.

Без лекарства

„Майка ми е 100% инвалид. През последните два дни търсих лекарства, които да взема по Здравна каса, но повечето от аптеките, които посетих, нямаха връзка с НЗОК. Сървърът имал някакъв проблем. Там, където все пак успяваха да се свържат, половината от лекарствата липсваха, тъй като цената е доста висока, ако ги взема на свободна продажба”, обясни той в ефира на Нова телевизия.

От аптеките твърдят, че проблемът не е в тях, а в НЗОК. „Вярвам им. За лекарствата, които липсват, казаха, че тъй като се очаквало повишение на цените, много хора преди Нова година са се запасявали. Възрастни хора, които са имали притеснения около въвеждането на еврото, са предпочели да си ги купят с левове”, поясни мъжът.

По думите му лекарствата, които трябват на майка му, са много скъпи на редовна цена, както му било предложено да ги купи. „Едното лекарство струва 120 лв., а по Здравна каса е 36 лева. Аз нямам възможност всеки месец да плащам такава сума”, оплака се той.

От Асоциацията на собствениците на аптеки потвърдиха за проблема. „От два дни има подобен проблем с връзката със сървъра на НЗОК. Проблемът не е локален, а засяга всички аптеки. Колегите ми споделиха, че трудно осъществяват връзка, а когато успеят, за да изпълнят рецептата, тя е временна”, обясни Николай Костов.

От НЗОК заявиха, че при тях няма проблем и че вероятно причината е в локален медицински софтуер.