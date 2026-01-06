Януарска грижа за лозата: какво може и какво не бива да правим

Лозата изглежда неподвижна през януари, но именно зимният покой определя как ще расте и плододава през следващия сезон. Точно затова грижите през този месец трябва да са внимателни, точни и съобразени с чувствителността на растението към студ. Някои действия са напълно безопасни и полезни, докато други могат да навредят сериозно. Но какво може и какво не бива да правим при лозата през януари?

Как лозата реагира на зимния студ през януари?

Януари е период на дълбок покой за лозата. Растението спира всякакъв активен растеж, сокодвижението е минимално, а пъпките остават затворени и защитени от ниските температури. Лозата понася сравнително добре студ, особено ако е в добро здраве и е подготвена от есента.

Въпреки това резките температурни колебания могат да причинят стрес и повреди на кората или основните рамена. Затова е важно да наблюдавате растението, особено при по-сурови зими. Прекомерната влага също е рисков фактор, тъй като може да доведе до напукване на стъблата и проблеми с корените. Познаването на естествения зимен цикъл помага да определите кои грижи са подходящи и кои не трябва да се извършват.

Дейности, които са безопасни и полезни през месеца

През януари спокойно може да се извършват някои поддържащи действия, които подготвят лозата за новия сезон. Най-важната задача е огледът на конструкциите – проверете коловете, теловете и опорните системи, за да се уверите, че са стабилни и готови за натоварването през лятото.

Можете също да почистите основата на лозата от стари листа и остатъци, които могат да бъдат убежище за вредители. Поддържането на чиста зона около растението подобрява циркулацията на въздуха и намалява риска от инфекции. В райони, където температурите падат много ниско, е подходящо да проверите зимните защити — например дали покривният материал или мулчът са на място. Тези дейности са леки, но важни за общото здраве на лозата.

Какво не трябва да правим при лозата през януари?

Прекалената активност може да навреди на лозата през зимата. На първо място, избягвайте прекопаването и дълбокото разрохкване на почвата около корените — това може да наруши покоя на растението и да оголи корените. Също така не трябва да наторявате, защото растението не може да усвои хранителните вещества в този период, а натрупването им може да доведе до дисбаланс напролет.

Поливането е категорично неподходящо, освен при крайно засушаване и то в много малки количества. Най-важното правило: не режете лозата в дни на голям студ или скреж. Това може да причини напукване на дървесината и лошо зарастване на раните. Лозата е чувствителна към подобни повреди и понякога се възстановява трудно.

Време ли е за резитба и при какви условия?

Януари може да бъде подходящ месец за резитба, но само при определени условия. Резитба се прави единствено в по-мек и сух ден, когато температурите са над –2°C и няма риск от измръзване. Така разрезите остават здрави и не се напукват. При големи студове е по-добре да изчакате, тъй като лозата е по-крехка и уязвима. Ако решите да режете, работете внимателно — премахнете само сухите и повредените части, а основната резитба оставете за февруари, когато времето е по-стабилно. Инструментите трябва да бъдат остри и дезинфекцирани, за да се намали рискът от инфекции. Правилното време и подходът при резитба са ключови за силен растеж през пролетта.

Подготовка за предстоящия пролетен сезон

Януари е чудесен момент за планиране. Прегледайте общото състояние на лозето, отбележете къде има нужда от нови опори или подмяна на колове. Проверете здравето на лозата — ако има напуквания, изсъхнали рамена или други повреди, планирайте тяхното отстраняване в края на зимата. Може също да подготвите материали за привързване, инструменти за резитба и обработки. Колкото по-организирани сте през януари, толкова по-лесно ще започне сезонът. Лозата се отплаща на вниманието, което ѝ отделяте през зимата, със здрав растеж и добро плододаване през лятото.

Грижите за лозата през януари трябва да бъдат премерени и внимателни. Някои дейности, като оглед на опорите, почистване на основата и контрол на зимната защита, са полезни и безопасни. Други — като поливане, торене или работа в силен студ — могат да нанесат повече вреда, отколкото полза. Когато спазвате правилния подход, лозата влиза в пролетния сезон здрава и готова за силен растеж.