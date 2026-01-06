Лайфстайл:

Януарска резитба на овошки: кои дървета може да се подрязват безопасно

06 януари 2026, 17:40 часа 0 коментара
Януарска резитба на овошки: кои дървета може да се подрязват безопасно

Съдържание:

Януари е месец, в който овошките са в дълбок покой и това създава добри условия за зимна резитба. Но не всички дървета понасят еднакво добре подрязването в студено време, а грешният избор може да забави растежа или да отвори врата за заболявания напролет. Ако искате да работите безопасно, важно е да знаете кои видове са подходящи. Но кои овошки могат да се режат спокойно през януари?

Основни дейности в овощната градина през януари

Защо януари е подходящ за зимна резитба?

Януари е период, в който овощните дръвчета са в пълен покой. Листата са окапали, растежът е спрял и структурата на короната е лесно видима. Това позволява по-прецизно подрязване, без риск да отслабите дървото. Липсата на сокодвижение намалява опасността от изтичане на сок, а раните зарастват добре, когато пролетта настъпи.

Освен това чрез резитба през зимата стимулирате по-силен растеж и по-добро плододаване през следващия сезон. Въпреки това е важно да подхождате внимателно, защото не всички овощни видове реагират еднакво на студена резитба и някои могат да пострадат от ниските температури.

Овошки, които се подрязват безопасно през януари

Най-подходящи за резитба през януари са семковите овошки – видове, които понасят добре зимните условия. Към тях спадат ябълките и крушите, които имат здрава дървесина и устойчивост към студени резитби. При тях зимната резитба дори стимулира оформянето на силна корона и активен растеж през пролетта. Също така дюлята се подрязва успешно в този период, особено ако целите редуциране на сгъстените клони. Тези дървета понасят студено време, защото техните тъкани не се напукват лесно и раните се затварят добре, след като температурите започнат да се повишават. При добро време и без екстремни студове семковите видове са най-сигурният избор за работа през януари.

Видове, при които резитбата трябва да се избягва

Костилковите овошки са по-чувствителни към резитба през зимата и затова обикновено не се подрязват в януари. Прасковите, кайсиите, сливите и черешите са много по-податливи на измръзване и напукване на раните. При тях зимната резитба може да отвори вход за болести като ранно кафяво гниене или стъблени инфекции.

За тези видове най-подходящият период е ранната пролет, когато времето се затопли и рискът от измръзване е по-малък. Също така, ако дървото е младо или е претърпяло повреда от студ, е по-добре да изчакате с резитбата, докато се възстанови. Костилковите видове трябва да се третират внимателно и да се подрязват само в подходящ сезон, когато условията са по-благоприятни.

Какви условия трябва да има за безопасна зимна резитба?

Дори подходящите видове могат да пострадат, ако резитбата се прави в неподходящи условия. Най-важното правило е да не режете при силен студ. Температури под –5°C увеличават риска от напукване на дървесината и затрудняват зарастването. Изберете по-мек зимен ден, когато времето е сухо, а влажността – умерена. Не режете, ако клони са мокри или покрити със скреж, защото това създава опасност от нараняване и по-лошо зарастване. Добре е да поддържате инструментите чисти и остри, за да правите гладък разрез, който да заздравява бързо. Убедете се, че дървото е в покой, за да не го стресирате ненужно.

Практични съвети за правилно подрязване през зимата

Започнете с премахване на сухите, счупени и болни клони – те са най-рискови за дървото. След това отстранете клоните, които се пресичат или растат навътре към короната. Така осигурявате добра светлина и циркулация на въздуха напролет. Работете постепенно и не премахвайте прекалено много едновременно, защото прекомерната резитба може да отслаби растението.

След приключване на основната работа, нанесете овощарска замазка върху по-големите рани, за да ги предпазите от инфекции. Ако се грижите редовно за овошките и извършвате резитбите в точния момент, дърветата ще ви се отблагодарят с по-силно плододаване и по-здрава корона.

Януари е подходящ месец за резитба, но само при овошките, които понасят добре студеното подрязване – най-вече ябълки, круши и дюли. Костилковите дървета трябва да се оставят за по-топъл период, за да избегнете измръзване и инфекции. Когато изберете точния момент и подходящите видове, зимната резитба носи по-здрави корони и по-богата реколта през пролетта и лятото.

Денис Витанов
Денис Витанов Отговорен редактор
Овошки януари подрязване резитба
