Неправилно изпреварване, а не дрифт - причината за катастрофата, при която младеж загина във Велико Търново

Според мен не става дума за гонка, защото при това положение трябваше да има превишена скорост от две коли. Най-вероятно е било човешка грешка - неправилно изпреварване и неспазена дистанция. Това предположение направи Иван Иванов от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България относно причините за тежката катастрофа край Велико Търново, при която млад мъж загина, а четирима бяха ранени.

Той категорично изключи възможността причината за тежкия пътен инцидент да е било дрифт, защото това не е възможно при коли с предно предаване. "Дрифтът е контролирано приплъзване на автомобила, което става при автомобили със задно предаване. Все още не е ясно дали е имало превишаване на допустимата скорост, но дори да са се движили с 50 км/ч, сблъсквайки се челно щетите ще са огромни“, обясни той.

Той поясни, че в участъка ограничението е 50 км/ч, а изпреварването е забранено - маркировката е непрекъсната, а в средата има и червена линия, за по-добра видимост. Според него, ако такова е било направено, то значи, че водачът е имал неправилна преценка спрямо пътните условия.

"Пътят е мокър, има и мъгла, идеални условия за образуване на "черен лед", изтъкна експертът.

Иванов апелира водачите да използват неизносени зимни гуми.