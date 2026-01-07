Най-скъпият улов в историята: Продадоха риба тон за над 3 млн. долара (СНИМКИ)

Нов рекорд. Огромна синя риба тон с тегло 243 килограма беше продадена за 3.2 млн. долара. Рибата, уловена в Северна Япония, беше купена от Kiyomura Corp на годишния търг за риба тон в Токио. Собственикът ѝ, шефът на веригата за суши Кийоши Кимура, предложи най-високата цена, счупвайки собствения си рекорд от 2019 г.

New record: a massive bluefin tuna weighing 243 kilograms was sold for $3.2 million



The fish, caught in northern Japan, was bought by Kiyomura Corp at Tokyo’s annual New Year tuna auction.



Its owner, sushi chain boss Kiyoshi Kimura, offered the highest bid, breaking his own… pic.twitter.com/jJZDra9zJq — NEXTA (@nexta_tv) January 6, 2026

След търга, рибата незабавно е транспортирана в централния клон на верига ресторанти, където ще бъде нарязана и разпределена до различни обекти в страната.

Шефът на компанията, закупил рибата, увери, че клиентите ще плащат стандартни цени – около 500 йени на ролка суши с парчета от рекордния тон.

Тихоокеанската синя риба тон е смятана за застрашен вид, но последните години усилията за опазването на вида, включително квотите, са довели до подобряване на състоянието на популацията. В последния Червен списък видът вече е класифициран като "почти застрашен", понижение от предишния статус "уязвим".