"Голям студ няма да берем": Симеон Матев за задаващия се студен фронт на хоризонта

Още няколко часа ще е топло. След около 12 часа ще започне да застудява, но голям студ няма да берем. Сняг ще има. Очакват се значителни валежи от дъжд, които ще преминат в сняг. Утре (8 януари), като станат софиянци, се очаква да има бяла покривка. Това каза климатологът Симеон Матев в ефира на Нова телевизия относно задаващия се студен фронт след необичайно топлото време за началото на януари.

"Истинска зима ни очаква между 5 и 7 дни, след това температурите тръгват нагоре, но няма да е толкова топло, колкото беше сега", прогнозира той.

Матев предупреди, че ни чакат няколко дни с лошо време и трябва да се подготвени.

Оранжев код за силен вятър и интензивни валежи е обявен в област Кърджали. За района на Смолян и Благоевград е обявено предупреждение от първа степен за валежи и силен вятър.

За областите Видин, Враца и Монтана е обявен жълт код за поледици и снежна покривка до 10 см.

За други 12 области в Северна, Източна и Южна България също има предупреждение за бурен вятър.