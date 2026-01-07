Британците искат отмяна на Brexit и да се върнат в ЕС

Повечето британци биха гласували Обединеното кралство отново да се присъедини към ЕС, ако се проведе нов референдум за Brexit. Констатацията е направена от проучване на Deltapoll за The Mirror и идва преди 10-ата годишнина от гласуването за Brexit през 2016 г.

58% от хората, които биха гласували на втори референдум, са заявили, че биха искали връщане на Великобритания в ЕС.

Подкрепата за отмяна на Brexit е най-висока сред възрастовата група 18 - 24 години, където 86% подкрепят повторното присъединяване към блока. По-възрастните британци са по-склонни да подкрепят оставането извън ЕС. На такова мнение са 51% до 49% от хората на възраст 55 - 64 години и 58% до 42% от тези над 65 години.

Консервативните и реформистки настроените избиратели подкрепят статуквото съответно с 66% и 82%. Но поддръжниците на лейбъристите и либералните демократи искат повторно присъединяване към ЕС - съответно 71% и 78%.

На регионално ниво всички искат отново в ЕС

Всеки район на Великобритания е "за" връщане към блока, но подкрепата е най-висока в Шотландия (73%), следвана от Лондон (65%) и Уелс (65%). Най-ниска е в Мидлендс (53%) и Норт (54%), но и двата региона все пак предпочитат в мнозинството си повторното присъединяване към ЕС.

Киър Стармър се стреми да поправи отношенията на Обединеното кралство с европейските му съседи след години на войни между консерваторите за Brexit и сключи търговско споразумение с Брюксел миналата година.

Правителството обяви, че Обединеното кралство ще се присъедини отново към програмата "Еразъм+", което ще позволи на британски студенти да учат в чужбина в университети в Европа за първи път след Brexit.

Правителството - против

В неделя Стармър сигнализира, че може да търси по-дълбоки връзки с ЕС и би обмислил "още по-тясно съгласуване" с единния пазар. Той обаче отхвърли идеята за отмяна на Brexit. "В нашата програма сме много ясни по този въпрос. Казахме, че няма да се присъединим отново към ЕС, но ще се стремим към по-тесни отношения с него. Точно това правим", заяви той пред ВВС.

Това се случва, след като министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг демонстрира политическо отцепничество преди Коледа, заявявайки подкрепа за нов митнически съюз с ЕС. Генералният секретар на TUC - най-висшият постоянен служител на Конгреса на профсъюзите и главен представител на профсъюзното движение в Обединеното кралство Пол Новак, заяви пред Mirror през декември, че по-тесните връзки с Брюксел са от решаващо значение, тъй като американският президент Доналд Тръмп е все по-ненадежден съюзник.

"Нашата работа постоянно показва, че избирателите смятат, че Brexit е бил провал. Тъй като САЩ на Тръмп се оказват все по-малко надежден съюзник, а армията на Путин се промъква все по-близо до Европа, не е изненадващо, че британската общественост иска да се върне в клуба", заяви от своя страна Наоми Смит, главен изпълнителен директор на предизборната група "Най-доброто за Великобритания".

"Като изпълни обещанията от срещата на върха миналата година, Обединеното кралство може да започне да демонстрира ангажимента си като надежден съсед, което е необходима предпоставка за присъединяване към Митническия съюз, единния пазар или дори към самия ЕС", допълни тя.

Говорителят на британския премиер обаче наскоро заяви, че повторното присъединяване към единния пазар и митническия съюз са "червени линии", които правителството няма да прекрачи.

"Бяхме много отворени относно необходимостта от рестартиране на отношенията ни с ЕС и укрепване на тези отношения, като същевременно се придържаме към нашите "червени линии", и тази позиция е последователна", заяви той.