Измерването на лавинната опасност: България има само една станция

07 януари 2026, 08:06 часа
България разполага само с една измервателна станция за измерване на лавинна опасност и тя е в Пирин, а причините за финансови. Това стана ясно от думите на Андрей Балевски от ПСС в сутрешния блок на БНТ. Планира се обаче осигуряването на още такива станции - поне още една в Пирин, за Рила и разбира се, за Витоша. Стана ясно, че със станцията в Пирин се измерват определени параметри на снега и когато се обобщят данните се получава добра база, с която да се прецени каква е лавинната опасност.

"На вчерашната база сме на степен 3 от 5. Не е много ясно колко е стабилно и когато има човешка намеса, може да се получи откъсване на снежни маси", каза Балевски. 

Лавинният бюлетин и чуждестранните туристи

"Голям процент са чуждестранни и те се интересуват от лавинния бюлетин. При висока е лавинната опасност над 2-ра степен, ако успеем да накараме трима-четирима скиори да не излизат извън пистите, това е успех", каза шефът ан ПСС Александър Весков

Той посочи, че липсата на станции затруднява туристите, макар и по-подготвените да могат да си правят собствени тестове. 

По думите му лавинният бюлетин обаче дава една много точна информация какъв е типа на снега, колко пресен сняг. "Нещо, което е много важно, когато предприемаме акции. Има варианти ние да си правим изследвания на снега, но това ни улеснява откъм време", добави Весков. ОЩЕ: Внимание! Опасност от лавини в Пирин 

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
