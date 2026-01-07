Подводните камъни и възможностите за криза: Социолози с анализ за рулетката на мандатите и служебната власт

Не би трябвало да очакваме някои от партиите, на които бъде връчен мандатът, да се опита да състави правителство. И ГЕРБ, и ПП-ДБ ще спазят предварителните си заявки, но въпросът е на кого ще връчи третия мандат президентът Румен Радев. Това заяви социологът Геновева Петрова пред bTV. Още: Радев: Моята партия явно вече съществува, но къде изчезнаха старите партии, които оставиха страната без бюджет?

Според нея един от спряганите кандидати за нов служебен премиер отново е Димитър Главчев, но въпросът е ще успеем ли да избегнем институционална криза, ако никой не поеме отговорност. Тя се надява партиите да поемат отговорност и да спестят на държавата конституционна криза.

„Подводни камъни и възможности за кризи има достатъчно и предвид факта, че ако има нещо, което партиите изразяват готовност е да се отиде на поредните предсрочни избори“, коментира Геновева Петрова.

Ще се появи ли нов политически играч, който да разбърка картите?

Тя добави, че не само при наличието на нов политически субект може да има висока избирателна активност. Въпросът е за избирателите да има приемлива алтернатива, а такава за избирателите няма, каза още Геновева Петрова.

Според нея общественото недоволство може да избухне отново, ако се направят промени в Изборния кодекс.

Светлин Тачев от социологическата агенция „Мяра“ добави, че стигне ли се до третия мандат, започват сферите на теориите – може ли, не може ли. Винаги може да се направи правителство, но в сегашната политическа ситуация е невъзможно, защото партиите пазят резултат, за да канализират енергията на недоволството, коментира Тачев. Той не вижда кабинет, който да се състави между досегашната власт и опозицията в рамките на 51-ото Народно събрание.

Според него няма особено значение кой ще е служебен министър-председател. Най-вече ГЕРБ попълниха домовата книга с техни хора, добави Тачев.

Той изтъкна, че повишаване на избирателната активност ще има тогава, когато има нов политически играч или тогава, когато има сериозни политически сътресения. Вероятно за част от управляващите ща има сериозни щети – за БСП-Обединена левица и за „Има такъв народ“, посочи Светлин Тачев.

Според него от 2026 г. започва един нов процес по възстановяване на държавата отвътре.

Светлин Тачев също е на мнение, че може да има обществено недоволство от промени в Изборния кодекс с аргумент, че „не се знае дали ще роди чудовище или не“.